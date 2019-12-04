Пленум Конституционного суда Азербайджана принял решение о соответствии обращения о роспуске парламента Конституции (ФОТО)

4 декабря 2019 13:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На состоявшемся сегодня заседании Пленума Конституционного суда Азербайджана был рассмотрен запрос Президента Азербайджана о соответствии обращения о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Конституции, сообщает в среду Trend.

По итогам заседания Пленум Конституционного суда постановил, что обращение о роспуске Милли Меджлиса соответствует Конституции страны.

Отметим, что председателем заседания был председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев, секретарем заседания - Фараид Алиев.

Докладчиком на заседании выступил судья Рафаэль Гваладзе.

В производстве Конституционного суда участвовали нижеследующие стороны:

- представитель стороны, подавшей запрос – заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджана Гюндуз Керимов;

- представители отвечающей стороны - председатель комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, депутат Али Гусейнли, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев.

Эксперт - доцент кафедры конституционного права юридического факультета Бакинского государственного университета, доктор философии по праву Насиб Шукюров.

Отметим, что 28 ноября Политсовет правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), составляющей большинство в парламенте, направил Милли Меджлису обращение о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, в связи с чем попросил созвать заседание.

В соответствии с частью III ст. 95 Конституции Азербайджана, Милли Меджлис полномочен обсуждать такие вопросы и принимать решение.

2 декабря Милли Меджлис вынес обращение на обсуждение и принял решение «Об обращении к Президенту Азербайджана о назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджана».

Президент Азербайджана направил в Конституционный суд запрос в связи с соответствием Конституции вопроса о роспуске парламента, указанного в обращении Милли Меджлиса.

Также 2 декабря на очередном заседании Палаты Конституционного суда был рассмотрен запрос Президента Азербайджана о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции и вынесено постановление о принятии запроса к производству Пленума.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Пленум Конституционного суда Азербайджана принял решение о соответствии обращения о роспуске парламента Конституции (ФОТО)
  • Пленум Конституционного суда Азербайджана принял решение о соответствии обращения о роспуске парламента Конституции (ФОТО)
  • Пленум Конституционного суда Азербайджана принял решение о соответствии обращения о роспуске парламента Конституции (ФОТО)
  • Пленум Конституционного суда Азербайджана принял решение о соответствии обращения о роспуске парламента Конституции (ФОТО)
  • Пленум Конституционного суда Азербайджана принял решение о соответствии обращения о роспуске парламента Конституции (ФОТО)
  • Пленум Конституционного суда Азербайджана принял решение о соответствии обращения о роспуске парламента Конституции (ФОТО)
  • Пленум Конституционного суда Азербайджана принял решение о соответствии обращения о роспуске парламента Конституции (ФОТО)
  • Пленум Конституционного суда Азербайджана принял решение о соответствии обращения о роспуске парламента Конституции (ФОТО)
  • Пленум Конституционного суда Азербайджана принял решение о соответствии обращения о роспуске парламента Конституции (ФОТО)
  • Пленум Конституционного суда Азербайджана принял решение о соответствии обращения о роспуске парламента Конституции (ФОТО)
  • Пленум Конституционного суда Азербайджана принял решение о соответствии обращения о роспуске парламента Конституции (ФОТО)
  • Пленум Конституционного суда Азербайджана принял решение о соответствии обращения о роспуске парламента Конституции (ФОТО)
Новости по теме
Проходит заседание Пленума Конституционного суда Азербайджана - рассматривается запрос о соответствии роспуска парламента Конституции (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО)
Политика 13:09
Сегодня Пленум Конституционного суда Азербайджана рассмотрит запрос о соответствии роспуска парламента Конституции
Политика 10:07
Пленум Конституционного суда Азербайджана рассмотрит запрос Президента о соответствии Конституции роспуска парламента
Политика 2 декабря 19:36
Спикер Милли Меджлиса подписал решение об обращении к Президенту Азербайджана о назначении внеочередных выборов
Политика 2 декабря 15:52
Тогрул Исмаил: Решение о роспуске парламента является прорывным в свете реформ в Азербайджане
Политика 2 декабря 15:01
Создана редакционная комиссия по подготовке решения о роспуске парламента Азербайджана
Политика 2 декабря 12:50
Лента новостей
В Азербайджане растет число иранских туристов
Туризм 14:11
Число прибывших в Азербайджан иностранцев выросло более чем на 11%
Туризм 14:08
В Азербайджане планируются налоговые преференции для развития туризма
Туризм 13:54
Армения должна выполнить три основные требования Анкары - турецкий дипломат
Турция 13:43
Турция - важный и стратегический партнер НАТО - Столтенберг
Турция 13:42
Посол Голландии открыл в библиотеке НАНА стенд о культурном наследии Нидерландов (ВИДЕО)
Общество 13:41
Завтра в Баку будет дождливо и ветрено
Общество 13:32
Возможность получить микро кредиты под низкий процент и без комиссии!
Финансы 13:28
"Узбекские авиалинии" лидируют в рейтинге пунктуальности аэропорта "Внуково"
Транспорт 13:26