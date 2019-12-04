Парламент Азербайджана 5-го созыва приостановил законодательную деятельность

4 декабря 2019 14:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана продолжит деятельность, но до новых выборов не будет собираться для принятия законов и решений.

Об этом сказал руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев, сообщает в среду Trend.

Мирзоев отметил, что до решения Конституционного суда временно были приостановлены зарубежные визиты депутатов: «Уже есть решение Конституционного суда. В ближайшее время будут проходить заседания Совета Европы и других международных организаций, в которых будут участвовать члены Милли Меджлиса. 18 декабря в Баку пройдет заседание Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств. При этом не будут проводиться пленарные заседания парламента по принятию законов и решений. Новые законы будет принимать парламент шестого созыва».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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