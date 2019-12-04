В каких случаях после роспуска парламент продолжает осуществлять деятельность?

БАКУ /Trend/ - До того, как будет сформирован новый состав Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, после роспуска и назначения внеочередных парламентских выборов, парламент продолжает осуществлять ряд полномочий, представляющих для государства важное значение.

Полномочия, которые сохраняются за Милли Меджлисом после роспуска, регулируются Конституцией Азербайджана.

Согласно статье 111 Конституции (Объявление военного положения), при фактической оккупации определенной части территории Азербайджана, объявлении иностранным государством или же иностранными государствами войны Азербайджану, возникновении реальной опасности вооруженного нападения на страну, блокаде территории государства, а также при наличии реальной угрозы такой блокады, Президент Азербайджана объявляет на всей территории республики или в отдельных ее местностях военное положение и в течение 24 часов представляет принятый им соответствующий указ на утверждение Милли Меджлиса Азербайджана.

Помимо этого, согласно статье 112 Конституции (Введение чрезвычайного положения), при стихийных бедствиях, эпидемиях, эпизоотиях, крупных экологических и иных катастрофах, а также совершении действий, направленных на нарушение территориальной целостности Азербайджана, мятеже против государства или государственный переворот, при массовых беспорядках, сопровождающихся насилием, при возникновении других конфликтов, создающих угрозу жизни и безопасности граждан либо нормальной деятельности государственных институтов, Президент Азербайджана вводит в отдельных местностях республики чрезвычайное положение и в течение 24 часов представляет принятый им соответствующий указ на утверждение Милли Меджлиса Азербайджана.

А также, согласно пункту 16 части первой статьи 95 Конституции (Вопросы, решаемые Милли Меджлисом Азербайджана), Милли Меджлис дает согласие на привлечение ВС Азербайджана к выполнению задач, не связанных с их назначением, по представлению Президента Азербайджана, а согласно пункту 17 части первой той же статьи, Милли Меджлис дает согласие на объявление войны и заключение мира, на основании обращения Президента Азербайджана.

Как видно, после роспуска, Милли Меджлис сохраняет некоторые полномочия, не связанные с законодательной деятельностью и представляющие жизненно важное значение для деятельности государства.

Полномочия Милли Меджлиса, которые сохраняются после роспуска, также отражены в решении Пленума Конституционного суда Азербайджана от 4 декабря 2019 года «О проверке соответствия роспуска Милли Меджлиса Азербайджана Конституции Азербайджана, на основании Постановления Милли Меджлиса Азербайджана «Об обращении к Президенту Азербайджана в связи с назначением внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджана» от 2 декабря 2019 года».

Согласно решению, при роспуске парламента, для обеспечения непрерывной деятельности законодательной власти, а также во время проведения внеочередных парламентских выборов, необходимо сохранение полномочий парламента в определенной мере.

"Деятельность Милли Меджлиса также связана с утверждением Указов Президента Азербайджана об объявлении военного и чрезвычайного ситуаций, для защиты государства, общества и людей, а также с осуществлением такого рода жизненно важных функций. Поэтому, в связи с осуществлением этих функций, считается необходимым сохранение полномочий Милли Меджлиса Азербайджана до формирования нового состава.

В то же время, в связи с обязательствами, вытекающими из международных контрактов, стороной в которых выступает Азербайджан, в том числе международными инициативами, депутаты Милли Меджлиса принимают участие в деятельности различных международных межпарламентских структур сотрудничества. По этой причине, считается необходимым временное сохранение и этих полномочий, после роспуска парламента.

Учитывая вышесказанное, Пленум Конституционного суда считает, что до того, как новый созыв Милли Меджлиса Азербайджана начнет свою деятельность, необходимо в исключительном порядке сохранить его полномочия, предусмотренные в статьях 111 и 112, пунктах 16 и 17 части I статьи 95 Конституции Азербайджана, а также соответствующие полномочия V созыва Милли Меджлиса Азербайджанской Республики для осуществления представительских функций в международных организациях», - говорится в решении.

Отметим, что 28 ноября Политсовет правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), составляющей большинство в парламенте, направил Милли Меджлису обращение о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, в связи с чем попросил созвать заседание.

В соответствии с частью III ст. 95 Конституции Азербайджана, Милли Меджлис полномочен обсуждать такие вопросы и принимать решение.

Второго декабря Милли Меджлис вынес обращение на обсуждение и принял решение «Об обращении к Президенту Азербайджана о назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджана». Президент Азербайджана направил в Конституционный суд запрос в связи с соответствием Конституции вопроса о роспуске парламента, указанного в обращении Милли Меджлиса.

Также второго декабря на очередном заседании Палаты Конституционного суда был рассмотрен запрос Президента Азербайджана о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции и вынесено постановление о принятии запроса к производству Пленума.

Согласно решению Пленума Конституционного суда Азербайджана от четвертого декабря, постановление Милли Меджлиса Азербайджана «Об обращении к Президенту Азербайджана в связи с назначением внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджана» от второго декабря 2019 года признано соответствующим части первой статьи 981 Конституции Азербайджана.

Роспуск парламента Президентом Азербайджана на основании постановления Милли Меджлиса Азербайджана «Об обращении к Президенту Азербайджана в связи с назначением досрочных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики» от второго декабря 2019 года признан соответствующим статье 981 Конституции Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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