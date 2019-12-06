Азербайджанские депутаты примут участие в сессии ПА "Евронест" в Тбилиси

БАКУ/Trend/ - Депутаты Милли Меджлиса (парламента) Таир Миркишили и Расим Мусабеков седьмого декабря отправятся в Тбилиси для участия в VIII сессии Парламентской ассамблеи «Евронест», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса (парламента).

На заседании сессии и в комитетах будут обсуждаться следующие темы: «Реформы в образовательной сфере в странах ЕС и Восточного партнерства - призывы и возможности», «Парламентский контроль как средство в укреплении демократии, отчетности и эффективности государственных структур в странах Восточного партнерства», «Солидарность и сближение в энергетическом секторе - к прогрессивной базе нормативного регулирования», «Упрощение цифровизации для стимулирования и эффективности экономического роста в странах ЕС и Восточного партнерства».

Депутаты выскажутся по вышеуказанным вопросам.

Визит завершится десятого декабря.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.