Азербайджанские депутаты примут участие в сессии ПА "Евронест" в Тбилиси

6 декабря 2019 17:21 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Депутаты Милли Меджлиса (парламента) Таир Миркишили и Расим Мусабеков седьмого декабря отправятся в Тбилиси для участия в VIII сессии Парламентской ассамблеи «Евронест», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса (парламента).

На заседании сессии и в комитетах будут обсуждаться следующие темы: «Реформы в образовательной сфере в странах ЕС и Восточного партнерства - призывы и возможности», «Парламентский контроль как средство в укреплении демократии, отчетности и эффективности государственных структур в странах Восточного партнерства», «Солидарность и сближение в энергетическом секторе - к прогрессивной базе нормативного регулирования», «Упрощение цифровизации для стимулирования и эффективности экономического роста в странах ЕС и Восточного партнерства».

Депутаты выскажутся по вышеуказанным вопросам.

Визит завершится десятого декабря.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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