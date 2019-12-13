ОЧЭС не принял проекты документов из-за деструктивного подхода Армении

БАКУ /Trend/ - В 41-м заседании Совета министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), проведенного в Афинах, участвовала азербайджанская делегация, возглавляемая замминистра иностранных дел Махмудом Мамедгулиевым, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД.

На заседании обсуждались вопросы сотрудничества в рамках организации, деятельность рабочих групп, методы повышения эффективности, организационные вопросы, сотрудничество ОЧЭС с другими странами и организациями и др. вопросы.

Также обсуждались проекты документов по экономическому сотрудничеству, которые долгое время рассматривались в рамках организации. Однако из-за деструктивного отношения армянской стороны и непризнания норм международного права, они и в этот раз не были приняты, что вызвало недовольство некоторых стран-членов.

В своем выступлении глава азербайджанской делегации отметил, что Азербайджан заинтересован в эффективной деятельности организации, подчеркнув, что имеет в виду деятельность, нацеленную на конкретные результаты.

Замминистра отметил, что конфликты, решение которых затягивается, создают большие препятствия для развития сотрудничества в регионе, негативно отражается на сотрудничестве в рамках ОЧЭС, сказав, что Армения, продолжая оккупировать азербайджанские территории, изолировала себя от региональных проектов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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