Президент Ильхам Алиев поздравил Бориса Джонсона

13 декабря 2019 22:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу направил поздравительное письмо Премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борису Джонсону.

"Сердечно поздравляю Вас с повторным назначением на пост Премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Мы придаем большое значение отношениям дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Соединенным Королевством. Особое удовлетворение вызывает плодотворная деятельность в энергетическом секторе.

Уверен, что мы с Вами и впредь будем последовательно продолжать усилия, направленные на развитие и углубление взаимовыгодного сотрудничества.

Передаю Вам самые добрые пожелания, желаю успехов в Вашей ответственной деятельности", - говорится в поздравлении.

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