ПНФА и "Национальный совет" вновь нападают на партию REAL (ФOTO)

БАКУ /Trend/ - Что за логика, получается, иного пути и быть не может? Эта кучка людей полагает, что быть реальной оппозицией можно лишь повинуясь Али Керимли? После объявления внеочередных парламентских выборов ПНФА и т.н. "Национальный совет", которые приняли решение о "бойкоте", начали против других оппозиционных партий кампанию травли. Но почему-то, Али Керимли и его тролли среди многих партий, принявших решение участвовать в выборах, выбрали мишенью именно REAL.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал политический обозреватель, главный консультант Центра социальных исследований Турал Исмаилов.

По его словам, совокупность событий порождает вопрос - ПНФА и т.н. "Национальный совет" действительно опасаются партии REAL?

"Что является целью этих атак — очернение партии REAL и дальнейшая борьба за статус "основной оппозиции" по окончании выборов? Очевидно, что оставленный всеми Али Керимли открыто демонстрирует политическую безысходность", - сказал Исмаилов.

Отметим, что девятого февраля 2020 года в Азербайджане будут проведены внеочередные парламентские выборы.

(Автор: Альпер М. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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