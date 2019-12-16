Манипуляции радикальной оппозиции тяжелым состоянием Огтая Гюльалыева — ужасная грязь — депутат

БАКУ /Trend/ - Политические манипуляции радикальной оппозиции тяжелым состоянием здоровья Огтая Гюльалыева, попытки заработать политические дивиденды крайне низки. Такие поступки не подобают ни политику, ни обычному человеку и чужды человечности.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Муса Гулиев.

По его словам, Огтаю Гюльалыеву своевременно была оказана медицинская помощь.

"Огтай Гюльалыев пережил аварию, получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. Первая помощь в Баку была оказана правильно. Это подтвердил и врач, прибывший из Турции. Фонд Гейдара Алиева немедленно взял этот вопрос на контроль. Это гуманитарная миссия Фонда, и такая помощь бывала оказана тысячам людей. Но радикальное крыло оппозиции начало крайне грязную игру и попыталось получить политические дивиденды, используя столь тяжелое положение Огтая Гюльалыева. Даже горе семьи Гюльалыева их не остановило. Они не задумывались над тем, как это может повлиять на его близких. Их заботит только политический капитал. Потом они утверждали, что якобы Фонд Гейдара Алиева прекратил помощь Огтаю Гюльалыеву, хотя заявление Фонда говорит о том, что он не отступился от этой миссии", - сказал Гулиев.

Депутат подчеркнул, что азербайджанское общество также осудило грязные делишки радикальной оппозиции.

"Манипулировать болезнью какого-либо лица - бесчеловечный поступок. Можешь — помоги, и не стоит афишировать эту помощь. А не можешь, отойди в сторону, не мешай. Эти грязные поступки радикальной оппозиции показали, каковы они в дружбе.

Конечно, лечение Огтая Гюльалыева стоит дорого и требует достаточно крупных затрат. Но Фонд Гейдара Алиева не афиширует сумму. А радикальная оппозиция, собрав немного средств, вовсю голосит об этом, пытается разыграть политическое шоу. При этом собранная ими сумма не составляет и тысячной доли средств, потраченных Фондом Гейдара Алиева", - отметил Муса Гулиев.

Напомним, что 29 октября в 17:20 на территории Насиминского района - на пересечении улиц 28 Мая и Пушкина таксист Кянан Абдуллаев на автомобиле Hyundai Accent сбил переходившего дорогу пешехода, правозащитника Огтая Гюльалыева.

В результате у правозащитника, получившего тяжелые повреждения, произошло кровоизлияние в мозг. В настоящее время его лечение продолжается при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Американской клинике в Турции.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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