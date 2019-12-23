Спикер парламента Азербайджана принял участие в муниципальных выборах

23 декабря 2019 12:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Огтай Асадов принял участие в муниципальных выборах, сообщает в понедельник Trend.

Асадов проголосовал на 22 избирательном участке 23-го Насими-Сабаильского избирательного округа.

Сегодня в Азербайджане проводятся муниципальные выборы.

С 08:00 часов избирательные участки открыты для голосования избирателей.

Отметим, что в этом году в муниципальных выборах по 1606 муниципалитетам должны быть избраны 15 156 членов муниципалитетов.

Всего для участия в выборах обратились свыше 42 тысяч кандидатов. 13 партий выдвинули своих кандидатов.

Выборы проводятся по 118 избирательным округам.

Голосование будет проходить в 5049 избирательных участках.

За муниципальными выборами будут наблюдать 17 иностранных, 52 636 местных наблюдателей.

В связи с проводимыми муниципальными выборами 23 декабря объявлено в Азербайджане нерабочим днем.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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