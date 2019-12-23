БАКУ/Trend/ - В Тбилиси прошла встреча глав МИД Азербайджана и Турции - Эльмара Мамедъярова и Мевлюта Чавушоглу, сообщает в понедельник Trend.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Стороны также рассмотрели крупномасштабные проекты, реализуемые при совместном участии Азербайджана, Грузии и Турции, обменялись мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества и иных вопросах, представляющих взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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