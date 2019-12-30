В 2019 году в Азербайджане было обеспечено развитие во всех сферах - Эльман Бабаев

БАКУ /Trend/ - В 2019 году реформы, проводимые под руководством Президента Ильхама Алиева продолжались с учетом требований времени, обещания были реализованы, а стратегия социально ориентированной политики, основанной на заботе к людям, поднялась на новый уровень.

Об этом в понедельник сказал Trend эксперт по социальным вопросам Эльман Бабаев.

Он сообщил, что в 2019 году в Азербайджане было обеспечено развитие во всех сферах, стратегия устойчивого и всестороннего развития страны была усовершенствована соответственно современным вызовам.

"Структурные реформы, модернизация методов политического и экономического управления привели к тому, что страна заняла лидирующие позиции в мире.

В результате совершенной концепции реформ Президента, основанной на современном подходе, Азербайджан вошел в число наиболее развивающихся стран, что было отмечено в отчетах международных организаций. Таким образом, объявление Азербайджана в 2019 году одним из 20 самых реформирующихся стран мира в авторитетном отчете Всемирного банка Doing Business является высокой международной оценкой практической работы.

Согласно вышеупомянутому отчету, Азербайджан среди 141 страны занял 18-место по борьбе с организованной преступностью, 30-е место по уровню доверия населения правоохранительным органам, 37-е место в сфере защиты имущественных прав, 10-е место по долгосрочной стратегии правительства, то есть государства и руководства, 5-е место по уровню склонности руководства к изменениям, то есть реформам, 31-е место по транспортной инфраструктуре, 27-е место по дорожной инфраструктуре (1-е место в СНГ), 34-е место по уровню железных дорог, 12-е место по эффективности транспортных услуг, 2-е место по досягаемости электроэнергии, 19-е место по цифровым способностям активного населения, 8-е место с точки зрения комяортности начала бизнеса.

Таким образом, в уходящем году были достигнуты успехи во всех сферах. На фоне наблюдаемого развития в обязательном порядке были учтены интересы малообеспеченных слоев населения, приняты масштабные меры по социальной защите граждан", - сказал Эльман Бабаев.

Он сообщил, что в уходящем году не осталось такой сферы, которая бы не была охвачена социальной политикой государства.

"В начале года был полностью решен вопрос в связи с единовременными выплатами наследникам шехидов в размере 11 тысяч манатов, также увеличилась президентская пенсия, которую они получают. Была решена в пользу граждан и другая проблема, которая в течение долгого времени была предметом обсуждений, - вопрос проблемных кредитов.

Другими указами и распоряжениями, наряду с лицами уязвимой категории, также улучшилось материальное состояние и других граждан. В целом два социальных пакета при финансовой нагрузке в 2,3 миллиарда манатов охватили свыше четырех миллионов 200 тысяч человек - свыше 40 процентов населения Азербайджана.

В 2019 году выросло число квартир, частных домов, которыми обеспечиваются вынужденные переселенцы, семьи шехидов, инвалиды войны на протяжении долгих лет. Только для вынужденных переселенцев в этом году построено свыше пяти тысяч частных домов и квартир, обеспечены жильем до 800 семей шехидов, инвалидов Карабахской войны", - сказал Эльман Бабаев.

По его словам, все это происходило на фоне низких цен на нефть на мировых рынках. Но даже в таких условиях правительство не сократило расходы на социальные проекты, наоборот, они обрели невиданные масштабы.

Это реальный результат продуманной политики Президента Ильхама Алиева. Под руководством главы государства Азербайджана достиг такого уровня, когда развитие происходит за счет как нефтяного сектора, та и ненефтяного. В течение года не было роста ни безработицы, ни уровня бедности, ни инфляции. В целом к концу года валютные резервы Азербайджана достигли рекордных 50 миллиардов долларов.

Реформы, которые начаты в последнее время, уже дают свои положительные результаты. Текущие результаты и удовлетворенность населения предвещают дальнейшие решения, направленных на рост социального благополучия", - подытожил Эльман Бабаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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