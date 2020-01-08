Обсуждены перспективы развития связей Азербайджана и Франции (ФОТО)

8 января 2020 19:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев находится с рабочим визитом во Франции.

Как сообщает в среду Trend, в рамках визита Хикмет Гаджиев встретился с советником Президента Франции по политическим вопросам Эммануэлем Боном, советником по политическим вопросам министра обороны Ксавье Шателем, директором Управления по Континентальной Европе министерства европейских и иностранных дел Фредериком Мондолони.

Во встречах также приняли участие помощник Первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков и посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев.

В ходе встреч стороны выразили удовлетворенность уровнем развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией. Было отмечено, что обе стороны заинтересованы в углублении связей.

Хикмет Гаджиев особо подчеркнул, что в развитии связей между двумя странами исключительную роль сыграли Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева. Он напомнил о результатах визитов, осуществленных в последние годы на самом высоком уровне.

На встречах были обсуждены нынешняя ситуация и перспективы двустороннего и регионального сотрудничества Азербайджана и Франции, подчеркнут его большой потенциал в двухстороннем и многостороннем формате. Также стороны обменялись мнениями касательно урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и справедливая позиция Азербайджана была в очередной раз доведена до сведения противной стороны.

Отметим, что на встрече, проведенной в министерстве европейских и иностранных дел, также принял участие сопредседатель Минской группы ОБСЕ от Франции Стефан Висконти.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Обсуждены перспективы развития связей Азербайджана и Франции (ФОТО)
  • Обсуждены перспективы развития связей Азербайджана и Франции (ФОТО)
  • Обсуждены перспективы развития связей Азербайджана и Франции (ФОТО)
  • Обсуждены перспективы развития связей Азербайджана и Франции (ФОТО)
  • Обсуждены перспективы развития связей Азербайджана и Франции (ФОТО)
  • Обсуждены перспективы развития связей Азербайджана и Франции (ФОТО)
  • Обсуждены перспективы развития связей Азербайджана и Франции (ФОТО)
  • Обсуждены перспективы развития связей Азербайджана и Франции (ФОТО)
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