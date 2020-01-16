Вадим Трюхан: Сотрудничество Украины и Азербайджана имеет огромный потенциал

16 января 2020 09:31 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Украина и Азербайджан - это две дружественные страны, между которыми никогда не было серьезных проблем.

Об этом сказал Trend украинский дипломат и политолог Вадим Трюхан.

По словам политолога, угрозы и вызовы, которые стоят перед обоими государствами, во многом имеют одну и ту же природу.

"Стратегическая цель - восстановление территориальной целостности, сближает оба государства и оба народа. В этой связи потенциал для сотрудничества огромный. Это в первую очередь энергетика, сельское хозяйство и военно-промышленный комплекс", - сказал Трюхан.

Кроме прочего украинский дипломат отметил, что товарооборот между Азербайджаном и Украиной, который в 2018 году достиг почти 900 миллионов долларов США, далёк от той цифры, которую можно достичь. По мнению эксперта, товарооборот между нашими странами, за ближайшие 5 лет может реально выйти на уровень в 2-3 миллиарда долларов США.

Напомним, что в феврале 1992 года между Украиной и Азербайджаном на официальном уровне установились дипломатические отношения. Украина является стратегическим партнером Азербайджана, оба государства являются членами ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова).

"Азербайджанская Республика занимает важное место во внешней политике Украины, что, прежде всего, обусловлено широкими возможностями в развитии взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, топливно-энергетической, транспортной сферах", - подытожил эксперт.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанский завод разработает новую линейку алкогольной продукции
Бизнес 15 января 21:03
Азербайджанский завод определился со сроками экспортных поставок отопительных систем
Бизнес 15 января 20:29
Гянджинский завод определился со сроками производства промышленной продукции
Бизнес 15 января 19:54
Двойные стандарты Human Rights Watch хорошо известны - израильские эксперты
Политика 15 января 19:43
Азербайджанское предприятие о планах производства и экспорта муки
Бизнес 15 января 18:50
ОПЕК опубликовала прогноз по добыче нефти в Азербайджане
Энергетика 15 января 18:23
Лента новостей
Квентин Тарантино назвал Криса Пайна лучшим актером в Голливуде
Интересное 09:45
Курс маната по отношению к мировым валютам на 16 января
Финансы 09:45
Объем нефтедобычи в Казахстане прогнозируется в рамках обязанностей ОПЕК
Энергетика 09:43
AnadoluJet откроет прямой авиарейс в Баку
Турция 09:36
Туркменистан продлил тендер по ремонту силовой турбины
Тендеры 09:35
Epsilon увеличила дебит газа на двух скважинах в Узбекистане
Энергетика 09:24
Китай в рамках сделки с США обязан нарастить закупки на $200 млрд
Китай 09:21
Турецкий муниципалитет объявил тендер на страхование транспортных средств
Турция 09:07
Стамбульский метрополитен объявил тендер
В мире 09:06