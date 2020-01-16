Нушираван Магеррамли: Платный эфир должен быть продолжительнее бесплатного эфирного времени

БАКУ/Trend/ - Роль медиа в избирательном процессе регулируется законодательством Азербайджана.

Об этом, выступая на информационной сессии на тему «Освещение выборов в медиа», сказал председатель Национального совета по телерадиовещанию (НСТР) Нушираван Магеррамли, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что частные ТВ и радиоканалы Азербайджана не могут участвовать в агитации.

По его словам, во время предвыборного процесса, Общественное телевидение (İTV) становится одним из основных средств массовой информации.

Председатель НСТР добавил, что İTV осуществляет предвыборную агитацию как платно, так и бесплатно: «Бесплатный эфир предоставляется в объеме не менее трех часов в неделю. Бесплатный эфир касается партий и блоков, кандидаты которых зарегистрированы в 60 округах. Требование, которое поставлено перед медиа, чтобы они не отдавали предпочтение какому-либо кандидату, а создавали равные условия для всех. Платный эфир должен быть вдвое продолжительнее бесплатного эфира. Иногда говорят о том, что цены эфира дорогие. Цена одной секунды платного эфира, которую установил İTV, стоят минимум 22 и максимум 65 манатов. Это нормальная цена, она была рассчитана в соответствии с условиями рекламы».

Отметим, что парламентские выборы в Азербайджане будут проведены девятого февраля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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