Названы сроки очередной встречи глав МИД Азербайджана и Армении

БАКУ /Trend/ - Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении запланирована на конец января.

Об этом сказал журналистам глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, сообщает в пятницу Trend.

Министр отметил, что провел встречу с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анжеем Каспшиком, который поддержал проведение встречи на уровне глав МИД: «Если не возникнет других вопросов, то встреча планируется в конце этого месяца».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.