Названы сроки очередной встречи глав МИД Азербайджана и Армении

17 января 2020 12:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении запланирована на конец января.

Об этом сказал журналистам глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, сообщает в пятницу Trend.

Министр отметил, что провел встречу с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анжеем Каспшиком, который поддержал проведение встречи на уровне глав МИД: «Если не возникнет других вопросов, то встреча планируется в конце этого месяца».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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