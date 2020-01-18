Хикмет Гаджиев: Парламентские выборы станут еще одной важной возможностью для трансформации азербайджанского общества

БАКУ/ Trend/ - Парламентские выборы станут еще одной важной возможностью для трансформации азербайджанского общества.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал Radio France Internationale (RFI) помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.



«Когда Президент Ильхам Алиев был переизбран, одной из его целей на новом посту было обеспечение трансформации и реформ в Азербайджане. Мы видим назначение новых лиц, новых людей с новым мышлением в различные государственные учреждения Азербайджана. Поэтому правящая партия в парламенте страны призвала к отставке парламента и досрочным выборам. Мы проведем досрочные выборы 9 февраля. Процесс выборов проходит в довольно динамичной, открытой и демократической обстановке. Мы видим много молодых людей, которые обратились для участия в выборах. Более 2,1 тысячи человек подали заявки для участия в выборах. Среди них много женщин, что тоже хорошо. Расширение прав и возможностей женщин является одним из краеугольных камней наряду со светской структурой и характером азербайджанского общества. Мы считаем, что это станет еще одной важной возможностью в преобразовании азербайджанского общества на пути демократии», - сказал он.



Хикмет Гаджиев отметил, что в избирательном процессе принимают участие 19 партий, в том числе оппозиционные. Он добавил, что в Азербайджане обеспечены все фундаментальные свободы и права.



«Азербайджан в начале 1990-х годов был почти несостоятельным государством. Была нестабильная ситуация, различные политические партии, которые были далеки от профессионализма, вели борьбу друг против друга. И где сейчас Азербайджан? Азербайджан - европейская, стабильная и светская страна. Это страна многих культур, где иудеи, христиане и мусульмане живут бок о бок. Все основные свободы и права обеспечены в Азербайджане. Мы всегда говорим, что права человека наряду с политическими касаются также социальных и экономических прав. В Азербайджане 100-процентная грамотность. Это тоже права человека. Но есть и проблемы, которые мы стремимся решить. Это видение нашего Президента - эффективная борьба с элементами коррупции, повышение эффективности государственных услуг», - сказал он.



Гаджиев отметил, что Азербайджан также открыт для любой критики. «Важно понять страну и оценить развитие в Азербайджане. Всякий раз, когда высказывается критика, мы готовы обсуждать эти вопросы. Но эта критика должна быть справедливой и не политизированной. Мы готовы к конструктивному взаимодействию», - сказал в заключение он.

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