На предстоящих выборах в Азербайджане опросы на выходе проведут еще две организации

БАКУ /Trend/- Сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) были рассмотрены обращения Мониторингового центра “Rəy” и французского Института социальных исследований “Opinion Way” Фонда «Права человека XXI век - Азербайджан», желающих проводить экзит-полы на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане 9 февраля, сообщает в среду Trend.

Зампред ЦИК Ровзат Гасымов отметил, что Мониторинговый центр “Rəy” проводил экзит-полы и на прошлых выборах в Азербайджане, и обладает достаточным опытом в этой сфере. В этот раз организация намеревается провести опросы на выходе в 1080 избирательных участках по 118 избирательным округам.

В результате голосования оба обращения были приняты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст6 Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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