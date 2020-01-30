ПАСЕ оценила конструктивное сотрудничество Азербайджана с ее докладчиками - Слуцкий

30 января 2020 18:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в своей резолюции по вопросам политических заключенных, якобы имеющихся в Азербайджане, по факту высоко оценила сотрудничество этой страны со своими докладчиками. Такое мнение высказал журналистам член российской делегации в ПАСЕ, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя принятый в четверг документ, сообщает в четверг Trend.

"Доклад по вопросам политзаключенных в Азербайджане несравним с теми [документами], что представлялись на эту тему до этого, - сказал политик. - В результате слаженной, системной и профессиональной работы делегации Милли меджлиса (парламента), возглавляемой Самедом Сеидовым, удалось выпустить деструктивный пар из этого досье и в целом качественно снизить градус антибакинского напряжения в ассамблее", - сказал он.

По мнению Слуцкого, "сегодня азербайджанская делегация как никогда за годы вступления в Совет Европы добилась встраивания в функциональную архитектуру ассамблеи". И это явно отразилось на сотрудничестве с докладчицей ПАСЕ по докладу о политзаключенных, считает он. "Но должен сказать, что доклад получился критическим, в нем присутствуют некоторые данные, которые не соответствуют действительности", - признал он.

"В Азербайджане нет политических заключенных, - акцентировал внимание глава комитета Госдумы. - Мы не раз заявляли об этом и будем заявлять в ассамблее и за ее пределами". "Но вместе с тем нужно отдать должное, что проект резолюции, который был принят сегодня, по сути дела, положительно оценивает работу азербайджанского руководства и парламента по сотрудничеству с Советом Европы, - продолжил он. - И именно это, а не мифические политзаключенные, является лейтмотивом сотрудничества делегации Азербайджанской Республики с ПАСЕ и подготовки разного рода кейсов касательно Азербайджана". Слуцкий поздравил "с прекрасной работой азербайджанскую делегацию". "Уверен, что в самом обозримом будущем каких-то негативных штрихов по деятельности Азербайджана не останется", - заключил он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Россия направит большую делегацию для наблюдения за парламентскими выборами в Азербайджане
Политика 16 января 15:30
Слуцкий назвал условие для рассмотрения возвращения России в ПАСЕ
Россия 29 июня 2018 15:24
Слуцкий предложил создать парламентскую тройку — Россия, Иран, Азербайджан
Россия 5 декабря 2017 13:12
Госдума РФ может в январе ратифицировать соглашение по "Турецкому потоку"
Энергетика 20 декабря 2016 12:55
В течение года удастся сдвинуть нагорно-карабахское урегулирование с мертвой точки - Леонид Слуцкий
Нагорно-карабахский конфликт 4 июля 2016 14:36
Российские парламентарии и дипломаты продолжат работу в рамках нагорно-карабахского досье – глава комитета Госдумы
Нагорно-карабахский конфликт 11 мая 2016 00:01
Лента новостей
Азербайджанская компания разработает новую линейку колбасных изделий
Бизнес 19:35
В Баку отметили юбилей Хейраддина Годжи (ФОТО)
Культура 19:20
В Женеве завершилась встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Политика 19:08
В Азербайджане расширяется денежная масса
Финансы 19:01
Азербайджанская компания увеличит объемы молочной продукции
Бизнес 18:57
Делегация «Белнефтехим» посетит Казахстан для обсуждения поставок нефти
Энергетика 18:49
В регионах Азербайджана растет кредитование
Финансы 18:30
В Азербайджане названы причины отказа от перевода суббакалавров
Общество 18:21
На крупных нефтяных месторождениях Казахстана пройдут плановые ремонтные работы
Энергетика 18:16