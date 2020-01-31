Действия Пашиняна полностью противоречат шагам по урегулированию нагорно-карабахского конфликта - политолог

31 января 2020 10:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В то время, когда в Женеве шли переговоры между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и главой МИД Армении Зохрабом Мнацаканяном, армянский премьер Пашинян посетил оккупированные территории Азербайджана. Несомненно, этот шаг не только омрачает процесс переговоров, но и полностью противоречит шагам, предпринимаемым для урегулирования нагорно-карабахского конфликта в целом.

Об этом сказала Trend политолог Шабнам Гасанова.

По ее словам, подобные действия Пашиняна - не более чем попытка посредством различных маневров отвлечь внимание в ином направлении.

Политолог отметила, что это игра, к которой Пашинян прибегал всегда. Его авторитет среди граждан Армении значительно упал, и он любыми способами, включая популистские заявления и маневры, пытается привлечь к себе внимание.

"Накануне встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Братиславе в декабре прошлого года Пашинян использовал аналогичный метод. Об этом свидетельствуют его визит в Нагорный Карабах и встреча с сепаратистами, а также заявление пресс-секретаря "руководителя" так называемой "НКР" Давида Бабаяна о невозможности встречи между армянской и азербайджанской общинами", - отметила Гасанова.

Она подчеркнула, что формат переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ неизменен, единственной стороной в ходе переговоров являются Азербайджан и Армения, и мечта Пашиняна о том, чтобы посадить за стол переговоров карабахских сепаратистов, обречена на крах, как и другие его устремления и маневры.

Напомним, что министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Армении Зохраб Мнацаканян 29 января провели встречу в Женеве. Накануне встречи премьер Армении Никол Пашинян посетил Нагорный Карабах, где, встретившись с лидером сепаратистов Бако Саакяном, принял участие в церемонии вручения новых служебных квартир армянским солдатам.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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