Наблюдатели из Италии удовлетворены соблюдением всех требований избирательного законодательства на прошедших парламентских выборах в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Наблюдательная миссия представителей Италии осталась удовлетворена соблюдением всех требованием избирательного законодательства на прошедших парламентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает Trend, на пресс-конференции, посвященной досрочным парламентским выборам в Азербайджане, наблюдатели от Италии отметили особое внимание, которое было уделено следованию законодательству на избирательных пунктах.

Наблюдатель от Италии, член Палаты депутатов Италии Россана Болди рассказала, что ей было очень интересно понаблюдать за процессом выборов в Азербайджане: "Мы были и в центре Баку и на периферии, в частности в окрестностях столицы и в городе Сумгайыт. Члены комиссии везде одинаково ответственно подходили к проверке документов избирателей и применению ультрафиолетовой маркировки для предотвращения случаев повторного голосования.

Депутат также рассказала об интересном эпизоде, случившимся с ней в период наблюдения: "Одному из каналов мы дали интервью на одном из участков, а на другой нас не пустили, потому что увидели по телевизору, что мы находимся на другом участке. Пришлось объяснять, что мы не избиратели а международные наблюдатели" - рассказала она.

Наблюдатель также отметила, что в избирательных пунктах было строго запрещено фотографировать и подходить к избирательным урнам.

Помимо этого, депутата заинтересовало, что большинство кандидатов в наблюдаемых ею участках были независимыми и самовыдвиженцами, а также то, что в списке присутствовало много молодых кандидатов и женщин, что свидетельствует о полной демократичности всего процесса.

В целом, подытожила наблюдатель, выборы прошли очень активно и в полном соответствии с международными стандартами.

Мария Ризотти, сенатор, заместитель председателя партии "Форза Италия", также осталась удовлетворена чёткому следованию правилам голосования.

"Список избирателей, который мы видели в избирательных пунктах, у нас в Италии отсутствует и хотелось бы перенять этот опыт вместе с ультрафиолетовой маркировкой."

Автор: Эльдар Джанашвили