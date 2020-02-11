МИД распространило заявление о досрочных выборах в Милли Меджлис

БАКУ/Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана в понедельник распространило заявление о досрочных выборах в Милли Меджлис (парламент), сообщает Trend.

"Мы ознакомились с заявлением о первичных взглядах Международной миссии по наблюдению за выборами, состоящей из представителей Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы, по досрочным выборам в Милли Меджлис Азербайджанской Республики, которые прошли 9 февраля 2020 года.

Азербайджанское правительство с удовлетворением отмечает, что все международные организации, включая учреждения, входящие в состав Международной миссии по наблюдению за выборами, приглашенные для наблюдения за досрочными парламентскими выборами, приняли приглашение и приняли участие в миссии по наблюдению за выборами. Мы выражаем благодарность всем международным организациям, которые приняли приглашение азербайджанской стороны и были представлены миссиями по наблюдению за выборами и сотрудничали в этот период с соответствующими структурами Азербайджана.

Мы высоко оцениваем отраженные в заявлении Международной миссии по наблюдению за выборами положительные моменты, в том числе всесторонность процесса регистрации кандидатов, хорошее управление избирательным процессом, прозрачность в деятельности Центральной избирательной комиссии, а также важные шаги, предпринятые для обеспечения избирательного права вынужденных переселенцев из-за невозможности проведения выборов в 10 избирательных округах, которые не находятся или частично находятся под контролем Азербайджана из-за продолжающегося конфликта с Арменией, которое привело к появлению множества вынужденных переселенцев.

Хотя мы не согласны с некоторыми моментами в заявлении Международной миссии по наблюдению за выборами, представленными в качестве недостатков, мы отмечаем, что они в основном имеют процедурный и организационный характер. Как заявил председатель Центральной избирательной комиссии, предъявляемые и предполагаемые нарушения будут тщательно расследованы, будут приняты все необходимые меры в рамках закона.

Также мы заявляем, что вопросы, отраженные в заявлении Международной миссии по наблюдению за выборами, а также итоговый доклад, который будет опубликован ОБСЕ / БДИПЧ, будут тщательно проанализированы соответствующими структурами властей Азербайджана.

Еще раз заявляем, что эти выборы отражают волю азербайджанского народа, и являются еще одним успешным шагом на пути демократического развития нашей страны.

Азербайджанская Республика на справедливой и конструктивной основе готова продолжать сотрудничество с международными организациями, в том числе ОБСЕ / БДИПЧ", - говорится в заявлении.