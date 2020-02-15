Олег Кузнецов: Пашинян сегодня прибегает к тактике мелких провокаций

Политика 15 февраля 2020 10:06 (UTC+04:00)
Олег Кузнецов: Пашинян сегодня прибегает к тактике мелких провокаций

БАКУ/Trend/ - Пашинян - это хорошо играющий свою роль артист в руках очень умелых режиссеров и сценаристов.

Об этом Trend сказал российский историк и политический аналитик Олег Кузнецов, комментируя провокационные заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанные им в Германии в ходе обсуждений в фонде «Фридриха Эберта».

Напомним, что в ходе обсуждений в фонде «Фридриха Эберта» в Германии, Пашинян заявил, что «нападение Азербайджана на Карабах, мы расценим как нападение на Армению».

По словам историка, Пашинян имитатор и интерпретатор, опирающийся не только на серьезный финансовый капитал, но и на существенный интеллектуальный потенциал, который ему предоставил условный Запад в обмен на отход Армении от пророссийской ориентации.

Политолог отметил, что уйдя из-под прямого контроля Кремля, Пашинян сегодня активно ищет те границы, в которых он может действовать: «Пашинян прекрасно осознает тот факт, что война в Карабахе является главной угрозой физического существования созданного им в Армении политического режима, но он до конца еще не выяснил для себя и для своих хозяев позиций Баку и Москвы по этому вопросу. Поэтому он сегодня прибегает к тактике мелких провокаций или, как говорят в футболе, тактике мелкого фола, чтобы понять, за какую черту ему заступать нельзя. Его совершенно не волнует мирный процесс как таковой, о чем я уже не раз говорил, так как возвращать под юрисдикцию Азербайджана хоть какую-то часть оккупированных территорий он не намерен. Переговоры нужны ему как инструмент поддержания статуса кво, так как односторонний выход Еревана из переговорного процесса будет автоматически означать начало войны».

Олег Кузнецов напомнил, что в 2017 году ему удалось побывать на двухнедельной научной стажировке в Германии, в Мюнхене, во время которой он получил общее представление о структуре академического сообщества этой страны: «Фонд имени Фридриха Эберта традиционно считается оплотом германской социал-демократии, генератором идеологии и электоральных идей Социал-демократической партии Германии. Это объясняет причину того, почему его площадка была предоставлена премьер-министру Армении Николу Пашиняну не просто для встречи с руководством армянской диаспоры страны, но и для обнародования политических заявлений. Дело в том, что СДПГ является одной из центральных сил Социалистического Интернационала или Социнтерна - блока левоцентристских партий мира. С середины 1920-х годов в Социнтерн входит и АРФ "Дашнакцутюн", который, считается родственной по политическому духу СДПГ. Так что смело можно говорить о том, что Пашинян выступал в Фонде Эберта по линии дашнаков, что наиболее ясно и полно свидетельствует о его реальной политико-идеологической ориентации. Для идеологии этого фонда свойственны идеи децентрализации власти, самоуправления территориальных общин или коммун, поэтому слова Пашиняна, аудиторией этого фонда воспринимались, я думаю, вполне органично и с пониманием. Выступление Пашиняна в Фонде Эберта - это хорошо организованное, детально и до мелочей спланированное мероприятие со специально подобранной целевой аудиторией, которая сама пришла, чтобы послушать армянского премьер-министра».

Он считает, что у Армении есть только одна принципиальная позиция по Нагорному Карабаху - сохранить за собой оккупированные земли любой ценой, не начиная войны: «Поэтому все дипломатические, политические и прочие действия Еревана на международной арене подчинены только этой идее и цели. Без использования силового принуждения данная позиция Армении не может быть хоть как-то изменена или поколеблена. Пашинян демонстрирует чудеса словесной эквилибристики, не просто оттягивая или блокируя переговорный процесс, но и сохраняя военный контроль Армении над оккупированными территориями Азербайджана. Он активно дефилирует по Европе, чтобы иметь удобный и разумный повод отказать во встрече по первому требованию, оттягивая тем самым на месяцы и годы разрешение самого насущного для современного Азербайджана вопроса».

Автор: Гусейн Сафаров

Твиттер: @C8NTINENT

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