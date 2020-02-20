Президент Ильхам Алиев: Италия и Азербайджан уважают и поддерживают территориальную целостность, суверенитет друг друга, неприкосновенность границ

БАКУ /Trend/ - Италия и Азербайджан уважают и поддерживают территориальную целостность, суверенитет друг друга, неприкосновенность границ.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе выступления вместе с Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой с заявлениями для печати.

"Уважаемые дамы и господа. Прежде всего, господин Президент, хочу выразить Вам глубокую признательность за приглашение посетить Италию с государственным визитом, оказанное мне и делегации гостеприимство. Очень рад вновь находиться в Вашей прекрасной стране. Сегодня как в ходе встречи один на один, так и на переговорах с участием делегаций я еще раз убедился в том, что Италия и Азербайджан являются очень близкими друг другу дружественными странами. Господин Президент, с удовлетворением вспоминаю Ваш официальный визит в Азербайджан. Этот визит придал мощный импульс дальнейшему сотрудничеству наших стран, все достигнутые в ходе визита договоренности находят сегодня отражение в жизни", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что сегодня планируется подписание многочисленных двусторонних документов.

"Каждый из них важен, они охватывают многие сферы. Однако мне хотелось бы особо отметить Совместную декларацию об усилении стратегического партнерства, потому что данная декларация по существу устанавливает будущие направления нашего стратегического партнерства. Это – очень глубокий и детальный документ, охватывающий политическую, экономическую, культурную, гуманитарную - все сферы. В то же время он содержит положение об оказании Италией и Азербайджаном поддержки друг другу в рамках международных организаций. А это бывает между близкими, дружественными странами, союзниками", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что дальнейшее развитие нашего сотрудничества в экономической сфере будет очень позитивным.

"Уверен, что после этого мы увидим сотрудничество итальянских компаний в ненефтяном секторе. До сих пор многие итальянские компании участвовали в различных проектах в Азербайджане. Что касается торгового оборота, то Италия является для нас партнером номер один в мировом масштабе. В прошлом году наш торговый оборот достиг 6 миллиардов долларов. Правда, значительная часть его относится к нефтяному сектору. Поэтому мы провели обмен мнениями о диверсификации нашего торгового оборота.Как сказал господин Президент, мы обсудили вопрос урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Пути разрешения этой проблемы указаны и в Совместной декларации. В ней говорится, что Италия и Азербайджан уважают и поддерживают территориальную целостность, суверенитет друг друга, неприкосновенность границ", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в то же время указывается необходимость урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта именно на основе данных принципов, Хельсинкского заключительного акта, резолюций и постановлений, принятых ООН и ОБСЕ.

"Считаю, что это – очень справедливая позиция, основанная на международном праве, и мы признательны итальянской стороне за данную позицию.Что касается шагов, связанных с конкретным решением вопроса, то Армения выступает с очень разочаровывающими, опровергающими друг друга и противоречивыми заявлениями. Однажды руководитель Армении сказал, что Нагорный Карабах – это Армения. Затем сказал, что Нагорный Карабах – независимое государство. И то, и другое не отражает действительность. Нагорный Карабах – это Азербайджан. Об этом говорят история, нормы и принципы международного права. Территориальная целостность Азербайджана, включая Нагорный Карабах, признается и принимается всем миром. Поэтому урегулирование конфликта возможно только на основе норм и принципов международного права, в рамках территориальной целостности Азербайджана", - сказал глава государства.