Президенты Азербайджана и Италии выступили с заявлениями для прессы (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В четверг по окончании встречи в расширенном составе Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Италии Серджо Маттарелла выступили с заявлениями для прессы.
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Состоялась встреча в расширенном составе Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Италии Серджо Маттареллы
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