Назначен новый руководитель Аппарата Верховного Меджлиса Нахчыванской АР

Политика 22 февраля 2020 13:11 (UTC+04:00)
Назначен новый руководитель Аппарата Верховного Меджлиса Нахчыванской АР

БАКУ /Trend/ - Новым руководителем Аппарата Верховного Меджлиса Нахчыванской АР назначен Ульви Гусейнли.

Как передает в субботу Trend, соответствующий указ подписал председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов.

Отметим, что до этого Ульви Гусейнли занимал должность заведующего отделом по связям с прессой и общественностью Аппарата Верховного Меджлиса Нахчыванской АР.

Он также является председателем Наблюдательного совета Фонда государственной поддержки развитию СМИ при председателе Верховного Меджлиса, членом политсовета Нахчыванской организации правящей партии "Ени Азербайджан".

Ульви Гусейнли - главный советник государственной службы. Распоряжением Президента Азербайджана в 2019 году был награжден медалью "За отличие на государственной службе".

(Текст: Турал Гараджаев)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Samsung закроет на два дня завод из-за больной коронавирусом работницы
Samsung закроет на два дня завод из-за больной коронавирусом работницы
Глава ВОЗ выразил обеспокоенность распространением коронавируса за пределами КНР
Глава ВОЗ выразил обеспокоенность распространением коронавируса за пределами КНР
Си Цзиньпин поблагодарил Билла Гейтса за помощь в борьбе с распространением коронавируса
Си Цзиньпин поблагодарил Билла Гейтса за помощь в борьбе с распространением коронавируса
Loading Bars
Лента новостей
Samsung закроет на два дня завод из-за больной коронавирусом работницы Другие страны 14:32
Авиасообщение между Ираном и Азербайджаном функционирует в штатном режиме Туризм 14:32
В минпроме Туркменистана произведены кадровые назначения Туркменистан 14:23
Визит Президента Ильхама Алиева в Италию откроет новый путь из Азии в Европу - украинский эксперт Политика 14:20
В Узбекистане растет объем промышленного производства Финансы 14:19
Туркменский банк внедряет услугу электронного мобильного кошелька ИКТ 14:08
Обзор рынка капитала Грузии за неделю Финансы 14:02
Узбекистан наращивает производство легковых автомобилей Транспорт 14:01
Душа осталась в Ходжалы (ФОТО) Социум 13:57
В Азербайджане зафиксирован рост производства сельхозпродукции Бизнес 13:54
Грузия увеличила импорт цитрусовых из Турции Бизнес 13:53
Казахстан приостановил организацию туров в страны, где зарегистрирован коронавирус Туризм 13:45
Глава ВОЗ выразил обеспокоенность распространением коронавируса за пределами КНР Другие страны 13:41
Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла Общество 13:40
Грузия увеличила экспорт муки в Турцию Бизнес 13:31
В Иране число зараженных коронавирусом выросло до 28 человек Общество 13:28
Госагентство о новой платной автомагистрали Азербайджан-Россия Транспорт 13:22
Казахстанская нефтедобывающая компания закупит топливо ИКТ 13:21
Дальнейшее развитие страхования в Азербайджане зависит от политики Центробанка Экономика 13:19
Грузия снизила экспорт трикотажа в Турцию Бизнес 13:18
Когда она пела, из ее глаз текли слезы…Вспоминая Рубабу Мурадову (ВИДЕО, ФОТО) Культура 13:18
Назначен новый руководитель Аппарата Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Политика 13:11
Грузия увеличила импорт нефтепродуктов из Турции Бизнес 13:00
Заместитель генерального директора Trend Севиль Микаилова о знаковом визите Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию (ВИДЕО) Политика 12:57
На сессии Верховного меджлиса Нахчывана будет избран председатель Политика 12:50
Узбекистан ведет переговоры с крупной энергетической компанией Египта Энергетика 12:45
Си Цзиньпин поблагодарил Билла Гейтса за помощь в борьбе с распространением коронавируса Другие страны 12:44
Италия поддержит охрану и продвижение исторического наследия Азербайджана Политика 12:44
Грузия увеличила экспорт ферросплавов в Турцию Бизнес 12:35
Казахстанская нефтедобывающая компания закупит источники питания Тендеры 12:28
Установка пластиковых коробок для счетчиков снизит число вмешательств в их работу - газовый оператор Азербайджана (ВИДЕО) Экономика 12:27
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт BOTAS Турция 12:25
Ирак намерен обсудить с Ираном распространение коронавируса Арабские страны 12:22
Хикмет Бабаоглу: Связи Азербайджана с Италией вышли на качественно новый уровень Политика 12:08
В Нигере в ходе военной операции ликвидировали 120 террористов Другие страны 12:06
Азер Алиев: Страхование жизни - это нетронутая целина Экономика 12:01
Обсуждены перспективы связей между таможенными службами Азербайджана и Литвы Бизнес 12:00
В Азербайджане ускоряется процесс внедрения многофункциональных смарт-карт ИКТ 11:52
В ООН назвали число жертв конфликта в Афганистане за десять лет Другие страны 11:44
Казахстанская компания арендует нефтедобывающее оборудование Тендеры 11:42
В Боснии и Герцеговине почтили память жертв Ходжалинского геноцида Политика 11:41
Боеспособность азербайджанской армии значительно возросла в последние годы - военный эксперт Политика 11:41
Twitter приостановит действие 70 поддерживающих Блумберга аккаунтов США 11:35
Граждане Ирана в Азербайджане не обращались с подозрением на коронавирус в Клинический медцентр - главврач Общество 11:30
ERIELL продолжает обустройство скважин в Узбекистане Энергетика 11:15
В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса Другие страны 11:15
США передали Узбекистану медматериалы в связи с предотвращением угрозы коронавируса Узбекистан 11:10
Азербайджан является крупным игроком не только для Италии, но и для ЕС в целом - голландский эксперт Энергетика 11:04
В Азербайджане может возрасти потребность в италоязычных кадрах Общество 10:47
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю Финансы 10:39
Госдеп настоял на вывозе американцев с коронавирусом из Японии США 10:37
Мы помним! В Баку выступят финалисты поэтического конкурса, посвященного Ходжалинской трагедии Социум 10:29
Туркменистан восстановил подачу электроэнергии в Узбекистан Энергетика 10:25
GOGC о достоинствах "Южного газового коридора" для Грузии Энергетика 10:13
Epsilon увеличивает пропускную способность газотранспортной системы Узбекистана Энергетика 10:03
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции Нагорно-карабахский конфликт 10:00
Обязательные виды страхования - двигатель развития страхового рынка Экономика 10:00
Обзор рынка драгметаллов Азербайджана за неделю Финансы 09:53
Туркменистан реализует с ООН совместные проекты в области народонаселения Туркменистан 09:44
Кувейт приостановил авиасообщение с Ираном из-за коронавируса Арабские страны 09:39
Газовый госконцерн Туркменистана объявил тендер по проверке оборудования Тендеры 09:39
Голосование в воинских частях в Азербайджане проходит открыто и прозрачно - глава ЦИК Политика 09:31
В Якутии у пациентки из Таиланда не подтвердили коронавирус Россия 09:28
Международный нефтяной консорциум закупит запчасти для мембранной станции Тендеры 09:27
Азербайджан и Турция укрепят диаспорскую деятельность - Администрация президента Политика 09:17
Процесс установки Windows 10 усложнился В мире 08:53
В Японии намерены использовать препарат против гриппа для лечения коронавируса Другие страны 08:36
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать слово "королевский" в названии бренд Европа 08:25
В Шамахе произошло землетрясение Происшествия 08:11
Азербайджан и Латвия рассматривают возможность открытия регулярных прямых авиарейсов - посол Транспорт 08:00
Лишь 13 из 75 сбежавших заключенных в Парагвае снова задержали Другие страны 07:42
Отменен рейс Санкт-Петербург - Баку (ФОТО) Экономика 07:28
Премьер Малайзии получил право решить, когда покинуть пост Другие страны 07:11
Компания WarnerMedia подтвердила воссоединение актеров сериала "Друзья" в новом проекте В мире 06:49
Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Турции, много пострадавших Турция 06:27
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло почти вдвое Другие страны 06:02
Сандерс призвал Москву не вмешиваться в выборы президента США США 05:37
Число жертв коронавируса в Китае достигло 2345 Другие страны 05:11
Белый дом попросил составить списки противников Трампа США 04:53
США провели учения, симулирующие ядерный удар по России США 04:25
Двое заключенных погибли, 25 ранены в драке в мексиканской тюрьме Другие страны 03:52
Более 30 эпидемиологов в сутки работают в аэропорту Алматы из-за коронавируса Казахстан 03:29
В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса Европа 03:13
Макрон выразил глубокое разочарование провалом саммита по семилетнему бюджету ЕС Европа 02:54
Qatar Airways открыла "зеленый коридор" в Китай Арабские страны 02:35
Президент Ильхам Алиев: Итальянские компании должны находиться в первых рядах в проектах, которые реализуются и будут реализованы в Азербайджане по государственной линии Политика 02:34
Президент Ильхам Алиев: Началось сотрудничество между Италией и Азербайджаном в области военной промышленности Политика 02:26
Число заболевших коронавирусом в США превысило 30 человек США 02:25
Президент Ильхам Алиев: Наша основная задача - диверсификация торговых связей между Азербайджаном и Италией Политика 02:18
В Израиле почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) Общество 02:12
Трамп назвал сумасшедшими демократов, утверждающих, что Путин хочет его переизбрания США 02:01
Бразилия ведет переговоры об открытии завода Tesla Другие страны 01:46
Столицу Индонезии затопило из-за проливных дождей Другие страны 01:25
Макрон заявил, что конфликт в Идлибе грозит Европе новым миграционным кризисом Европа 01:06
В Иране завершились парламентские выборы Политика 00:47
Группа по борьбе с отмыванием денег внесла Иран в черный список Политика 00:23
Страны Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету Европа 21 февраля 23:49
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая возросло до 1200 В мире 21 февраля 23:36
США не приняли решение о временном размещении Patriot в Турции США 21 февраля 23:26
Президент Южного Судана распустил правительство страны Другие страны 21 февраля 23:19
Все новости