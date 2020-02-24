Хиджран Гусейнова: Роль женщин в решении важных геополитических вопросов должна усилиться

БАКУ/Trend/ - Почему в отличии от других стран, в Азербайджане некоторые резолюции СБ ООН не выполняются на практике?

Об этом на мероприятии "Призыв женщин-беженок к справедливости: обеспечение их нужд в повестке вопросов мира и безопасности" сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, сообщает в понедельник Trend.

Она подчеркнула, что мы живем в такое время, когда мир зависит от силы государств. Азербайджан стал сильной страной: "Но нужно, чтобы в решении важных вопросов и конфликтов принимали активное участие и женщины. И чтобы в результате международные организации могли констатировать большой вклад женщин в решение тех или иных конфликтов".

"Какая страна может сказать, что добилась продвижения в том или ином конфликтном вопросе благодаря резолюции № 1325 СБ ООН "Женщины, мир и безопасность", принятой в 2000 году?" - отметила Гусейнова.

Также отмечается, что до сих пор не выполняются условия основных резолюций СБ ООН, призванных разрешить территориальный конфликт Азербайджана и Армении: Между оккупантом и страной, чьи территории оккупированы, должно проводится очевидное различие" - добавила она.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)