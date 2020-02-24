В Азербайджане аннулированы итоги голосований еще по одному участку

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по итогам парламентских выборов, проведенных в Азербайджане девятого февраля, было рассмотрено обращение в связи с 71-м Массалинским сельским избирательным округом.

Как сообщает в понедельник Trend, в своем обращении кандидат от вышеуказанного округа Руфат Алиев сообщил о ряде нарушений на избирательных участках.

Член ЦИК Габиль Оруджев сообщил, что Комиссия расследовала обращение, в ходе чего было установлено, что итоги голосования по 33-му участку не отражают волеизъявление избирателей. Ввиду этого Оруджев предложил объявить результаты выборов на этом участке недействительными. Предложение было принято большинством голосов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)