В Азербайджане аннулированы итоги выборов еще по одному избирательному участку

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по итогам парламентских выборов, проведенных в Азербайджане девятого февраля, рассмотрено обращение в связи со 108-м Агстафинским избирательным округом.

Как сообщает в понедельник Trend, кандидат от данного округа Башханым Аббасова в своем обращении в ЦИК сообщила о ряде правонарушений на избирательных участках в день выборов.

Член ЦИК Валида Казымова сообщила, что обращение было тщательно расследовано, однако, вышеупомянутые нарушения были выявлены только на одном избирательном участке. Ввиду этого Казымова предложила объявить итоги голосования по 26-му избирательному участку недействительными.

Предложение было обсуждено и принято большинством голосов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)