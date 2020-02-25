ЦИК Азербайджана не удовлетворил жалобу лидирующего кандидата

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по итогам парламентских выборов, проведенных в Азербайджане девятого февраля, было рассмотрено обращение в связи с 16-м Ясамальским вторым избирательным округом.

Как сообщает во вторник Trend, лидирующий по данному округу кандидат Эркин Гадирли обратился в ЦИК, сообщив о неправильном подсчете голосов на восьми - первом, четвертом, 11-м, 13-м, 21-м, 27-м, 28-м и 29-м участках.

Секретарь ЦИК Арифа Мухтарова сообщила, что обращение было тщательно расследовано Комиссией, однако было установлено, что оно не имеет никаких оснований. Ввиду этого, Мухтарова предложила не удовлетворять обращение.

Предложение было принято после голосования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)