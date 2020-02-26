БАКУ/Trend/ - Следствие по уголовному делу экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяга продолжается.

Об этом на мероприятии, посвященном 28-й годовщине Ходжалинского геноцида, сказал заведующий особым следственным отделом Военной прокуратуры Эмиль Тагиев, сообщает в среду Trend.

Тагиев подчеркнул, что во время нападения на Ходжалы были убиты 613 человек: "Во время Ходжалинского геноцида были депортированы 5 379 человек из всего населения города. По уголовному делу определено пять направлений. В ходе следствия по уголовному делу были доказаны преступные деяния 39 человек по Ходжалинскому геноциду, 3 человек – по террористическим преступлениям среди 305 человек. Для обеспечения розыска в соответствующие организации направлены материалы. Из них два человека привлечены к уголовной ответственности".

Глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, внесшая ясность в то, почему вопрос по Ходжалинскому геноциду не рассматривается в Международном уголовном суде, добавила, что Ходжалинская трагедия произошла в 1992 году, а Международный уголовный суд был создан в 2002 году: "До сегодняшнего дня ни Азербайджан, ни Армения не принимают юрисдикцию Международного уголовного суда. Поэтому в связи с Ходжалы уголовное дело в отношении этих лиц возбуждено только на национальном уровне".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)