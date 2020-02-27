В Азербайджане утвержден Порядок работ по подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил "Порядок проведения работ по подготовке к осенне-зимнему сезону в сфере электро-, тепло- и газоснабжения".

Как сообщает в четверг Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Контроль над выполнением требований данного документа осуществляется уполномоченным ведомством.

Документ вступает в законную силу по истечении шести месяцев с даты опубликования.

(Текст: Турал Гараджаев)