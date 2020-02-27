Отношения Азербайджана с Турцией кардинально отличаются от других межгосударственных отношений - Айдын Мирзазаде

БАКУ /Trend/ - Отношения Азербайджана с Турцией кардинально отличаются от других межгосударственных отношений.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Айдын Мирзазаде, комментируя недавний визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.

По словам депутата, дружественные, братские отношения между Азербайджаном и Турцией — это взаимоподдержка в рамках единой истории, культуры и ценностей.

"Главы обоих государств осуществляют эту миссию на самом высоком уровне. Взаимные визиты позволяют заново анализировать проведенную работу, выявить новые потенциалы, совместно обсудить глобальные и региональные вопросы. Турция всегда рада успехам Азербайджана, всегда рядом с ним и в вопросе Нагорного Карабаха", - сказал Мирзазаде.

Депутат также поделился ожиданиями от этого визита.

"Уверен, что после этих встреч, отношения между двумя странами станут еще крепче, будут сделаны всесторонние совместные шаги, в частности в сфере взаимодействия в рамках международных организаций", - подытожил Айдын Мирзазаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)