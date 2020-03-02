Азербайджан - надежный международный партнер в крупномасштабных проектах - политолог

БАКУ/Trend/ - Энергетическая политика Азербайджана, основа которой была заложена Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, сегодня успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым, сказала в понедельник Trend политолог Шабнам Гасанова.

По ее словам, проект "Южный газовый коридор" (ЮГК), составная часть этой политики, – гигантский инфраструктурный проект, в то же время гарант энергетической безопасности, которая является стратегически важной для любой страны.

"Важность ЮГК в том, что он служит задаче энергетической безопасности и диверсификации энергопоставок. Посредством этого коридора азербайджанский газ будет поставляться в Турцию и европейские рынки. Напомню, что проект был инициирован Азербайджаном, и сейчас проект находится на стадии завершения, что позволит стране внести важный вклад в энергетическую безопасность Европы. VI заседание министров в рамках Консультативного совета ЮГК тоже проводится именно в Азербайджане. Сам этот факт подтверждает ведущую роль Азербайджана в этом проекте",- подчеркнула политолог.

По ее словам, несмотря на это, может возникнуть вопрос о том, в чем секрет успеха именно Азербайджана в реализации этого масштабного проекта при наличии стран с большим количеством энергоресурсов и, соответственно, шансов для его воплощения: "Несомненно, проводимые главой государства реформы, в том числе позиция страны на международной арене, дружественные отношения с большинством стран, в частности, с Грузией, Турцией, Грецией, Болгарией, Албанией и Италией, стабильность социально-экономического развития - все это стало большим импульсом для успешной реализации данного проекта. Успешная реализация проекта ЮГК заключается в объединении привлеченных к нему стран-партнеров вокруг одной цели по обеспечению энергобезопасности в мире. Несмотря на сложное геополитическое расположение Азербайджана, внешнеполитический курс, успешно проводимый Президентом Ильхамом Алиевым, представляет Азербайджан как надежного партнера в регионе и в мире. Поэтому мировые государства заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в крупных и значимых проектах".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)