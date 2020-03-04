Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции в Агстафе
БАКУ /Trend/ - Четвертого марта после реконструкции сдана в эксплуатацию электрическая подстанция "Агстафа" мощностью 110/35/10 киловольт.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии.
Председатель Открытого акционерного общества "Азеришыг" Вугар Ахмедов проинформировал главу государства о подстанции.
Президент Ильхам Алиев ввел в строй станцию.
Затем было сделано фото на память.
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