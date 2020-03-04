После реконструкции сдана в эксплуатацию автомобильная дорога Агстафа-Енигюн-Хатаи-Гачаг Керем-Пойлу-Хылхына (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 4 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции и восстановления автомобильной дороги Агстафа-Енигюн-Хатаи-Гачаг Керем-Пойлу - Хылхына.

Как сообщает Trend, председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было отмечено, что дорога протяжённостью 9,3 километра относится к 4-й и 5-й техническим категориям, ширина проезжей части двухполосной дороги составляет 5-6 метров. Эта дорога, реконструированная согласно Распоряжению главы государства, подписанному в мае прошлого года, соединяет 4 населенных пункта с населением 19 тысяч человек. Строительство автомобильной дороги имеет большое значение в улучшении транспортного сообщения 7 населенных пунктов с районным центром.

Президент Ильхам Алиев был также проинформирован о проекте строительства автомобильной дороги Колайыр-Дюзгышлаг-Молладжафарли-Хылхына-Гарагасанли Агстафинского района. Протяженность этой дороги, соединяющей 5 населенных пунктов с населением четыре тысячи человек, составляет 10 километров. Капитальный ремонт этой дороги в соответствии с Распоряжением, подписанным главой государства в 2018 году, облегчит поездки жителей, проживающих на данной территории в районный центр, ускорит перевозку грузов и пассажиров.

Следует отметить, что в соответствии с государственными программами социально-экономического развития регионов в последние годы принимаются целенаправленные меры по развитию дорожной инфраструктуры. Объем строительства и реконструкции автомобильных дорог с каждым годом увеличивается. В настоящее время за счет средств государственного бюджета успешно реализуются масштабные проекты по реконструкции и совершенствованию транспортно-дорожной инфраструктуры республики. Согласно распоряжениям и указаниям Президента Ильхама Алиева, основное внимание сейчас направлено на ремонт и реконструкцию дорог, соединяющих села и поселки в регионах, а также внутренних дорог населенных пунктов. Эти меры прежде всего демонстрируют устойчивость проектов, направленных на улучшение жизни граждан. Одним из таких проектов является строительство дороги Агстафа-Енигюн-Хатаи-Гачаг Керем-Пойлу - Хылхына.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия дороги.

В заключение была сделана фотография на память.