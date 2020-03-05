Сегодня Конституционный суд Азербайджана утвердит результаты парламентских выборов

Политика 5 марта 2020 09:00 (UTC+04:00)
Сегодня Конституционный суд Азербайджана утвердит результаты парламентских выборов

БАКУ /Trend/ - Сегодня Конституционный суд Азербайджана утвердит итоги выборов в Милли Меджлис (парламент), которые были проведены девятого февраля.

Как передает в четверг Trend, итоги выборов будут утверждены на заседании по особому конституционному делопроизводству Пленума Конституционного суда.

Отметим, что 25 февраля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение направить для утверждения в Конституционный суд итоговый протокол по результатам выборов вместе с приложенными документами.

Со списком лидирующих по избирательным участкам кандидатов можно ознакомиться по ссылке: https://www.infocenter.gov.az/archive/millimeclis2020.aspx?i=1

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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