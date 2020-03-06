Туристический маршрут, созданный в Азербайджане по еврейскому наследию, высоко оценено правительством Израиля - посол
БАКУ /Trend/ - Маршрут, созданный в Азерайджане по еврейскому наследию, и проведенные работы, а также продвижение этой туристической продукции высоко оценено правительством Израиля.
Как сообщили в пятницу Trend в Государственном агентстве по туризму, об этом на встрече с председателем Агентства Фуадом Нагиевым сказал чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.
На встрече были обсуждены потенциальные направления сотрудничества в сфере туризма, а также связанные с ним международные мероприятия, которые пройдут в этом году в обеих странах.
В рамках встречи стороны обменялись мнениями по поводу других вопросов, представляющих взаимный интерес.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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Туристический маршрут, созданный в Азербайджане по еврейскому наследию, высоко оценено правительством Израиля - посол