Президент Ильхам Алиев - депутатам: Вы должны бывать в округах, ставить имеющиеся проблемы перед исполнительными органами, доводить до внимания центральных исполнительных органов

БАКУ /Trend/ - Рекомендую депутатам быть активными в округах, откуда они избраны, постоянно находиться в контакте с избирателями.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на первом заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва.

"У нас патриотичное, привязанное к Родине, национальным корням. Так и должно быть. Наша молодежь, я неоднократно говорил это, хочу сказать еще раз, должна воспитываться в национальном духе. В то же время необходимо принять дополнительные меры для моральной и физической подготовки молодежи. Считаю, что Милли Меджлис и его соответствующие комитеты займутся этим и выдвинут конкретные предложения. Конечно, рекомендую депутатам быть активными в округах, откуда они избраны, постоянно находиться в контакте с избирателями. Сейчас не секрет, что раньше некоторые депутаты в некоторой степени или полностью отдалились от избирателей. Даже не посещали свои округа, не интересовались проблемами. Во главу угла ставили личные проблемы", - сказал глава государства.

По его словам, этому тоже надо положить конец.

"Раньше таких фактов было достаточно много. Ставить своих родственников на высокие должности, приобретать какие-то земельные участки, оказывать поддержку тому или иному бизнесу и т. д. и т.п. Не хочу вдаваться в подробности. Поэтому сформировавшийся в новом составе Милли Меджлис должен быть морально безупречным, потому что в этом основная суть наших реформ. Если наши граждане посмотрят внимательно на реформы в политической сфере, структурные, кадровые реформы, то увидят, что кадры, назначенные на должности, чисты. То есть, за ними, как говорится, нет негативного шлейфа", - сказал глава государства.

По его словам, этим же критериям должны отвечать и Милли Меджлис, и его депутаты.

"Завтра вам придется отвечать перед народом. Поэтому вы должны постоянно интересоваться проблемами округов, от которых избраны, встречаться с избирателями, бывать в округах. В то же время вам необходимо выявлять имеющиеся проблемы, ставить их перед исполнительными органами, доводить до внимания центральных исполнительных органов. Считаю, что сформировавшийся в новом составе Милли Меджлис будет осуществлять успешную деятельность и в этой области", - сказал глава государства.