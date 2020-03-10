Президент Ильхам Алиев участвует в первом заседании парламента VI созыва
БАКУ /Trend/ - 10 марта проходит первое заседание Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принимает участие в заседании.
Открыв заседание, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев поздравил депутатов. Он отметил, что согласно статье 2-й Внутреннего устава Милли Меджлиса, первое заседание парламента ведет самый пожилой депутат и эта миссия выпала депутату Зияду Самедзаде.
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Председательствующий на заседании Зияд Самедзаде объявил открытым первое заседание Милли Меджлиса шестого созыва.
Затем З.Самедзаде зачитал список депутатов, избранных в Милли Меджлис шестого созыва.
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Затем прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.
Президент Ильхам Алиев выступает на первом заседании Милли Меджлиса шестого созыва.