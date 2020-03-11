Президент Ильхам Алиев: И в Туркменистане, и в Азербайджане очень большое внимание уделялось и уделяется транспортной инфраструктуре, мы практически параллельным курсом шли путем ее модернизации

Политика 11 марта 2020 22:19 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: И в Туркменистане, и в Азербайджане очень большое внимание уделялось и уделяется транспортной инфраструктуре, мы практически параллельным курсом шли путем ее модернизации

БАКУ /Trend/ - И в Туркменистане, и в Азербайджане очень большое внимание уделялось и уделяется транспортной инфраструктуре, мы практически параллельным курсом шли путем ее модернизации.

Как передает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на совместном с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым заявлением для печати.

"Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич.Уважаемые гости, дамы и господа.Еще раз от всего сердца, уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, приветствую Вас в Азербайджане. Мы очень рады Вашему визиту и уверены в том, что визит послужит делу дальнейшего укрепления дружественных, братских связей между нашими странами и народами. Наши народы на протяжении многих веков живут, трудятся, поддерживают друг друга, помогают друг другу. На всех этапах становления наших государств как независимых государств мы всегда оказывали друг другу поддержку, и сегодня эта поддержка также ощущается и в двустороннем формате, и в многостороннем формате, в сотрудничестве в рамках международных структур. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Вас и весь братский туркменский народ с 25-летием международного признания нейтралитета Туркменистана", - сказал глава государства.

По его словам, за эти годы Туркменистан прошел большой и славный путь развития, созидания, путь, который открыл большие перспективы перед туркменским народом и завоевал большое уважение для Туркменистана в мире.

"То, что Туркменистан признан всем мировым сообществом как нейтральная страна, и тот курс, который Вы проводите, полностью отвечают чаяниям и интересам туркменского народа, а также Ваших друзей и партнеров. Мы как Ваши соседи и добрые друзья всегда радуемся Вашим успехам. Неоднократно бывая в Туркменистане, всегда вижу очень бурное, динамичное развитие Вашей страны. Знаю, что Вы очень серьезно сами контролируете все этапы развития государства, в том числе вопросы, связанные с градостроительством. В прошлый раз я имел возможность познакомиться и с очень современными спортивными сооружениями. Хотел бы поздравить Вас с успешным проведением "Азиады"", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что проведение таких широкомасштабных спортивных соревнований требует не только современной инфраструктуры, но и профессионализма, мастерства организаторов.

"Поэтому искренне хотел бы еще раз поздравить с таким большим международным успехом. И то, как строится и хорошеет Ашгабад, - это видно всем, кто посещает Вашу прекрасную столицу, - в этом и отражается сегодня сила и современность братского Туркменистана. Что касается наших двусторонних отношений, то сегодня мы еще раз прошлись по широкой повестке дня нашего взаимодействия, подтвердили приверженность стратегическому развитию нашего сотрудничества, и те документы, которые сегодня подписаны, дополняют уже и без того очень широкую договорно-правовую базу. Во время моего официального визита в Туркменистан было подписано более 20 документов, а сегодня - около 20. Это почти что половина всех документов между нашими странами. Это говорит о том, что за полтора года мы в плане укрепления договорно-правовой базы прошли очень большой путь. Особо хотел бы выделить среди подписанных документов Совместную декларацию глав государств, в которой отражены наши намерения, наша оценка ситуации в мире, в регионе и наше устремление в будущее. Также считаю, что одним из важных пунктов Совместной декларации является вновь выраженная поддержка территориальной целостности, нерушимости границ и суверенитета друг друга, а также решения конфликтов на базе принципов международного права и принципов территориальной целостности, нерушимости границ и суверенитета", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что рад тому, что в торгово-экономической сфере идет хороший процесс, хорошая динамика по увеличению товарооборота.

"Сегодня подробно говорили о транспортно-логистической сфере, дали соответствующие поручения соответствующим государственным структурам интенсифицировать работу в этом направлении, усилить координацию усилий по укреплению транзитно-транспортного потенциала наших стран. В силу того, что и в Туркменистане, и в Азербайджане очень большое внимание уделялось и уделяется транспортной инфраструктуре, мы практически параллельным курсом шли путем модернизации этой инфраструктуры. И сегодня наши основные порты работают скоординированно, слаженно и позволяют пропускать растущие грузы через наши территории, а также мы предоставляем другим странам наш транзитный потенциал. Сегодня мы, я считаю, приняли важное решение по укреплению этого потенциала", - сказал глава государства.

По его словам, будут приняты дополнительные меры по созданию инфраструктурных возможностей и созданию условий для увеличения грузопотока.

"В силу тесного взаимодействия и добрых отношений с соседями мы, естественно, будем привлекать больше грузоотправителей из соседних государств и по существу создадим новый транспортный коридор, который простирается на тысячи километров. Тем самым создадим благоприятные условия для дальнейшего развития наших стран и укрепим региональное сотрудничество. Конечно, мы также говорили о вопросах, связанных с энергетическим сектором. Здесь тоже имеются хорошие результаты, давнее сотрудничество. Мы говорили о будущих шагах в этом направлении. Отметили важность гуманитарного сотрудничества для наших стран с учетом этнической близости наших народов, близости наших языков и культурной общности. Иными словами, сегодняшняя повестка дня была достаточно насыщена. В целом, мы ведем очень активный диалог. В прошлом году встречались президенты и в Баку, и в Ашгабаде. В позапрошлом году, как я отметил, был очень успешный мой официальный визит. Я еще раз хочу выразить благодарность за гостеприимство братскому туркменскому народу и Президенту Туркменистана. И уверен, что нынешний официальный визит Президента Туркменистана будет еще одним важным шагом в деле укрепления наших связей. Хочу пожелать нашим братьям в Туркменистане будущего развития, успехов, мира и благополучия. Благодарю за внимание", - сказал глава государства.

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