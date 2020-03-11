Президенты Азербайджана и Туркменистана выступили с заявлениями для прессы (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - После церемонии подписания документов 11 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступили с заявлениями для прессы.
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