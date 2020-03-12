Замминистра экономики Азербайджана освобожден от должности (версия 2)
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БАКУ/Trend/ - Замминистра экономики Азербайджана Ширзад Абдуллаев освобожден от должности, сообщает в четверг Trend.
Распоряжение об этом подписал Президент Ильхам Алиев.
Отметим, что Ширзад Абдуллаев родился 16 октября 1970 года в Агдашском районе, где окончил и среднюю школу.
Служил в войсках противовоздушной обороны.
Абдуллаев был назначен заместителем министра в июне 2018 года.
До этого назначения был исполнительным директором Национального фонда поддержки предпринимательству при министерстве экономики (ныне Фонд развития предпринимательства).
Распоряжениями Президента Азербайджана от 12 ноября 2012 и 21 октября 2014 годов был награжден медалями «За отличие на государственной службе» и «Терегги».
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)