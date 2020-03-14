ВС Армении обстреляли жилые дома и автомобили в Газахе

БАКУ /Trend/ - Продолжаются провокации армянской стороны на государственной границе Азербайджана с Арменией, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПС).

Сегодня с 13:30 до 14:00 подразделения ВС Армении, дислоцированные близ сел Беркабер, Лалагух и Севкар Иджеванского района Армении, вели интенсивный обстрел из крупнокалиберных пулеметов жилых домов и гражданских транспортных средств в селе Аббасбейли Газахского района Азербайджана.

Провокация противника была пресечена. Боевые позиции ВС Армении были подавлены ответным огнем.

В настоящее время оперативная обстановка находится под контролем погранично-боевых пунктов Азербайджана.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)