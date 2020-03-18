Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию автодорог в Низаминском районе Баку

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Низаминского района Баку.

Согласно распоряжению, с целью продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселка Кешля Низаминского района города Баку из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений (инвестиционные расходы) государственного бюджета Азербайджана на 2020 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 850 тысяч манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.