Президент Ильхам Алиев: Наша сильная экономика позволяет осуществить все заявленные нами проекты и программы в социальной сфере - Интервью Азербайджанскому телевидению (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 24 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Говсанского жилого комплекса, являющегося вторым проектом Государственного агентства жилищного строительства.

После ознакомления с Говсанским жилым комплексом Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению.

Интервью Президента Ильхама Алиева

- Рады Вас видеть, господин Президент.

- Спасибо, здравствуйте.

- Господин Президент, несмотря на резкое падение цен на нефть, под Вашим руководством и во Вашей инициативе в Азербайджане успешно реализуются все крупномасштабные социальные проекты, наглядным примером чему может служить также осуществление этого грандиозного Говсанского проекта. Хотелось бы, чтобы Вы рассказали о работе, проводимой в стране в этом направлении.

- Да, Азербайджан успешно продолжает свою социальную политику. Я уже говорил и еще раз хочу сказать: несмотря на падение цен на нефть, в нынешнем году и в последующие годы все социальные обязательства будут выполнены. Все проекты социальной инфраструктуры будут реализованы, никаких оснований для беспокойства нет. Об этом еще раз свидетельствует данный крупный промышленный комплекс, построенный по линии Государственного агентства жилищного строительства.

Фундамент этого комплекса был заложен 3 года назад. Работа за минувший период велась успешно, и сейчас этот комплекс сдается. Здесь около 3 тысяч квартир, большая школа на 2 тысячи ученических мест, 2 детских сада, поликлиника. То есть, имеются все условия для проживания, возведен целый городок. Здесь будут жить примерно 12-15 тысяч человек. Это еще раз свидетельствует о том, что проекты социальной инфраструктуры в Азербайджане реализуются на высоком уровне и с высоким качеством.

Что касается нашей социальной политики в целом, то я неоднократно говорил, что наша сильная экономика позволяет осуществить все заявленные нами проекты и программы в социальной сфере. Считаю, что минувший год был запоминающимся в этом отношении. Как вам известно, в прошлом году в результате повышения минимальной заработной платы, минимальных пенсий материальное положение 4,2 миллиона человек, в том числе получающих пособие от государства, значительно улучшилось. Минимальная заработная плата увеличилась вдвое, а минимальная пенсия – на 70 процентов. Сегодня Азербайджан занимает первое место в СНГ по покупательной способности минимальной пенсии. Конечно, нынешний уровень все еще не устраивает нас. Уверен, что в результате принятых мер в будущем этой сфере будут выделены еще более крупные средства.

Параллельно в этом году реализуются проекты социальной инфраструктуры. Этот большой городок является одним из них. В то же время в этом году планируется обеспечить вынужденных переселенцев рекордным количеством квартир – будет предоставлено 7 тысяч квартир, в прошлом году было построено 5 тысяч квартир. Семьям шехидов будет предоставлено 1500 квартир. Считаю, что стоящие сегодня в очереди семьи шехидов в ближайшие несколько лет получат квартиры, и данная программа завершится.

В нашей стране реализуются другие проекты социальной направленности, в том числе для улучшения социального обеспечения, достижения прозрачности в этой сфере, как вам известно, открываются центры DOST. Уже функционируют 2 центра, коэффициент одобрения граждан достаточно высок. Создание в целом более 30 таких центров приведет к большому институциональному прогрессу в этой области. То есть, поскольку социальный сектор является обширной сферой, предпринимаются практические шаги по каждому его направлению, осуществляются заявленные программы и ни одно обещание не остается невыполненным. Все обещания выполняются, и уверен, что как в нынешнем году, так и в последующие годы в этом направлении будет проделана еще более масштабная работа.

- Очередной вопрос связан с охватившей весь мир пандемией коронавируса. В Азербайджане принимаются меры по предотвращению пандемии. Эти меры находятся под Вашим постоянным контролем, общественность регулярно и подробно информируется. Вчера также было распространено сообщение. Господин Президент, расскажите, пожалуйста, о работе, проделанной на сегодняшний день.

- Знаете, я открыто высказал свое мнение об этом. Еще раз хочу сказать, благодаря принятию превентивных мер, мы на сегодняшний день держим ситуацию под контролем. Хотя происходящие в мире процессы известны каждому из нас, даже в крупных городах развитых стран пандемия привела к крайне трагическим последствиям. В некоторых странах ежедневно умирают сотни людей – 500, 600 человек. То есть, это говорит о том, что даже самые развитые страны не могут считать себя полностью застрахованными от этой ситуации. Поэтому считаю, что принятые нами очень конкретные решения и дорожная карта позволяют сегодня держать ситуацию под контролем. Мы с самого начала стали уделять этому вопросу очень серьезное внимание. Даже когда болезнь распространялась далеко от нас, мы уже приступили к подготовительной работе. Как вам известно, сразу же был создан Оперативный штаб при Кабинете Министров. Этот штаб функционирует круглосуточно, и по моему указанию граждане регулярно информируются о всех принятых мерах. В то же время о мы находимся в прямом контакте со Всемирной организацией здравоохранения. Представители этой организации посетили по нашему приглашению Азербайджан и ознакомились с ситуацией. Они высоко оценили работу, проделанную правительством Азербайджана. Конечно, их рекомендации важны для нас. Большинство принятых нами решений основано на их рекомендациях, опыте и отрицательном опыте стран, где сегодня пандемия получила широкое распространение. То есть, мы не должны повторять и не повторяем этих ошибок. Все наши сухопутные границы немедленно были закрыты, в то же время были приняты практические шаги для эвакуации оставшихся за рубежом граждан Азербайджана. На сегодняшний день на родину возвращены десять тысяч граждан Азербайджана. Количество авиарейсов резко сократилось, можно сказать, что сегодня выполняется очень мало авиарейсов. Это является частью упредительных мер.

Мы приобрели новые лаборатории. Наверное, каждому известно, что приобретение медицинских принадлежностей и оборудования также стало проблемой, потому что все страны хотят приобрести их, а производителей не так много. Поэтому мы, своевременно приобретя данные лаборатории и доставив тесты, добились больших возможностей. Более десяти больниц были выделены как для карантинного режима, так и лечения людей, заразившихся этой болезнью. Эти больницы расположены как в Баку, так и различных регионах нашей страны. Уже давно закрыты школы, детские сады, вузы. Ограничен график работы объектов общественного питания. Для того, чтобы рассказать обо всех этих мерах, потребуется очень много времени, в любом случае сообщения об этом передаются регулярно.

Для улучшения материального положения врачей, обслуживающих больных, и достойной оценки их труда решен вопрос повышения их заработной платы. Они будут получать заработную плату в 3-5-кратном размере, уже даны указания, выделены и средства. Пользуясь случаем, хочу еще раз выразить признательность азербайджанским врачам. Они действительно проявляют большой героизм, рискуя собственной жизнью, здоровьем, с честью выполняют свой служебный долг. Призываю всех граждан оказывать врачам поддержку. Также обращаясь к людям, заразившимся этой болезнью, - конечно, мы понимаем, что и физическое, и психологическое их состояние находится под воздействием болезни, - рекомендую им быть внимательными к врачам.

То есть, приняты все меры. Считаю, что объявленные 14 марта и вчера дополнительные ограничительные меры – это своевременный шаг. Потому что мы предпринимаем шаги в соответствии со сложившейся ситуацией. Принимая превентивные меры для предотвращения развития ситуации в негативном направлении, мы одновременно предохраняем себя. Мы должны беречь государство, наш народ, граждан, особенно пожилых людей. Их действия также в определенной степени ограничены. Считаю, что это можно понять, так как группой наибольшего риска являются именно пожилые.

Для обеспечения одиноких пожилых людей по моему указанию предусмотрена мобилизация социальных работников, которые будут выполнять эту работу. В то же время, пользуясь случаем, хочу обратиться к многотысячной армии волонтеров. Считаю, что наши волонтеры также должны включиться в эту работу, поддерживать связь с Оперативным штабом, Министерством труда и социальной защиты населения. Во всяком случае министерству также даны указания оказывать пожилым людям услуги по месту их проживания, - будь то обеспечение лекарственными препаратами или продуктами, - чтобы защитить одиноких пожилых людей.

Считаю, что обычаи и традиции, национальные ценности нашего народа помогут нам в борьбе с этим вирусом, так как к пожилым людям всегда проявляется большое уважение. Они редко живут в одиночестве. В Азербайджане немного таких людей, примерно несколько тысяч человек. Однако будет предусмотрено и их обеспечение.

Словом, считаю, что вся проделанная до сих пор работа – это своевременно предпринятые правильные шаги. Государство делает и будет делать все возможное. Но в борьбе с этим трагическим заболеванием многое зависит и от граждан. Еще раз призываю граждан к ответственности, они должны соблюдать новые правила, специальный карантинный режим, предельно серьезно отнестись к этому вопросу. Им необходимо знать, что их здоровье и здоровье их близких находится в их руках. Государство делает все возможное. Но благодаря ответственности, дисциплинированности граждан наша борьба в этой области станет еще более целенаправленной и успешной.

- Господин Президент, Вашим указом был создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Вы и первая леди Мехрибан Алиева пожертвовали данному фонду годовую зарплату. Это – прекрасный пример. Отдельные лица и другие структуры также уже перечисляют в фонд денежные средства. Как Вы оцениваете это?

- Знаете, Азербайджан стал первым и в этой области. Сегодня утром мне сообщили, что в некоторых других странах также создаются аналогичные фонды. Мы можем быть только рады этому, потому что уже не в первый раз инициативы, выдвинутые Азербайджаном, впоследствии берутся за основу другими странами и приводят к принятию аналогичных мер.

Основная цель создания фонда - еще больше укрепить национальную солидарность. Не секрет, что сегодня Азербайджан - это сильное государство, и у нас достаточно большие финансовые возможности. Наглядным подтверждением является этот прекрасный градостроительный проект. Проводится большая работа, требующая крупных средств. Основная цель создания фонда заключается в том, чтобы каждый человек в пределах возможностей проявил гражданскую позицию, солидарность, чтобы еще раз проявились солидарность и милосердие, являющиеся основными устоями нашего общества. Чтобы мы показали и себе, и всему миру, что мы - великий народ.

Рад, что за короткий срок пожертвования в данный фонд уже исчисляются крупными цифрами. При создании фонда из резервного фонда Президента было выделено 20 миллионов манатов. Фонд уже несколько дней начал принимать пожертвования. Однако вчера вечером мне сообщили, что в фонде накоплено уже 60 миллионов манатов. Это еще раз показывает, какими высокими качествами обладает наш народ.

По моему указанию на сайте koronavirusinfo.az в алфавитном порядке указаны имена всех граждан, названия компаний, суммы их пожертвований. Все мы равны, и независимо от внесенных средств в алфавитном порядке публикуются имена всех граждан, названия всех компаний.

Пользуясь случаем, хочу выразить сердечную признательность всем гражданам и компаниям, сделавшим пожертвования в фонд. Это показывает наше единство, нашу силу, демонстрирует, что совместными усилиями мы одолеем эту болезнь.

- Господин Президент, Вашим распоряжением Кабинету Министров был выделен один миллиард манатов. Какой вклад эти средства внесут в стимулирование экономики?

- Конечно, мы думает и об этом. Среди принятых мер на первом плане находятся проблемы занятости, так как не секрет, что сейчас страны самоизолируются, экономические связи прерываются, нарушаются. Несмотря на то, что пока в грузоперевозках наблюдается нормальная ситуация, ослабление экономических связей, экономической активности, конечно же, в первую очередь может негативно сказаться на занятости. Поэтому основная цель выделения одного миллиарда манатов заключается в оказании поддержки предпринимательству, оказании государством финансовой поддержки предпринимателям, пострадавшим от заболевания и его последствий.

В то же время мы уже выступили с очень серьезными призывами. Пользуясь случаем, хочу сегодня еще раз выступить с призывом ко всем предпринимателям не сокращать работников, так как в нынешних условиях это может противоречить нашей инициативе солидарности. Но, естественно, если деятельность предпринимателя оказалась ограниченной и он несет потери, то государство должно оказать помощь. Государство сделает это. В связи с болезнью будет оказана специальная финансовая поддержка наиболее чувствительным группам предпринимателей, будут введены налоговые льготы, другие привилегии. Но наше основное требование и рекомендация заключаются в том, чтобы предприниматели не сокращали работников. Поэтому гражданам регулярно будет предоставляться информация о том, как расходуется этот один миллиард манатов. Потому что на первом плане здесь - вопросы занятости. Необходимо обеспечить макроэкономическую стабильность.

Мы начали этот год с хорошими результатами, хорошими показателями. Инфляция составляет всего 2,8 процента, а доходы населения выросли на 9 процентов. Экономика увеличилась на 2,8 процента, а рост в ненефтяном секторе составил 6,7 процента. Промышленное производство в ненефтяном секторе увеличилось на 21,7 процента. То есть, мы начали год с прекрасными показателями. Налоговые и таможенные органы собрали сверх прогноза 250 миллионов манатов. Однако мы хорошо понимаем, что эта тенденция как бы ограничивается, так как сегодня мы не можем расти такими темпами. Поэтому эти средства будут использованы на сохранение стабильной макроэкономической ситуации. В то же время, как я уже сказал, данные средства будут использованы на развитие предпринимательства, оказание поддержки предпринимателям, сохранение стабильности нашего общего финансового положения. Предприняв этот важный шаг, Азербайджан стал первым в регионе и в данной сфере.

Еще раз хочу сказать, что вся проделанная государством работа преследует одну цель - чтобы мы с малыми потерями преодолели эту тяжелую, сложную ситуацию. Но в то же время все граждане должны знать, - об этом свидетельствует и опыт ведущих европейских стран, - если здесь не будет единства между правительством и гражданами, то нам придется переживать горькие последствия этого заболевания. До сих пор мы всегда добивались развития благодаря единству народа и власти. Сегодня именно это единство является основной движущей силой Азербайджана. Потому что наша политика всегда поддерживалась народом, мы ощущаем эту поддержку и сегодня. Мы требуем от граждан только и только ответственности. Просим вас быть ответственными, поддерживать своих близких, быть опорой представителям старшего поколения, беречь их, беречь себя, своих детей. Вчера был введен специальный карантинный режим, соблюдайте его. Уверен, что и национальная солидарность, и ответственность, и наше национальное единство позволят нам победить эту болезнь. Вместе мы сильны.

- Большое спасибо, господин Президент. Благодарим Вас за обстоятельные ответы на вопросы.

- Спасибо.