Азербайджан формирует стратегию борьбы с серьезными заболеваниями на будущее – Эльшад Мирбашир оглу

БАКУ/Trend/ - Азербайджан осуществляет многосторонние превентивные меры, чтобы ущерб, нанесенный миру пандемией коронавируса, не коснулся страны, сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльшад Мирбашир оглу.

Депутат отметил, что проделанная работа является правильной и своевременной: «Конкретные принятые решения и «дорожная карта» позволяют контролировать ситуацию. Даже в крупных городах самых развитых стран пандемия привела к очень трагичным последствиям. В этом смысле Азербайджан не повторил ошибок, допущенных другими странами».

По словам депутата, 1 миллиард манатов, выделенные соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева для защиты экономики страны от возможных негативных тенденций, может расцениваться как эффективная упреждающая мера. Это очень важно с точки зрения устойчивого развития экономики и сохранения благосостояния общества.

«Основная цель выделения этих средств в том, чтобы государство оказало свою финансовую поддержку предпринимателям, которым заболевание и его последствия нанесли ущерб. Самым уязвимым группам предпринимателей будет оказана финансовая поддержка, будут предоставлены налоговые преференции и другие льготы. Предприняв этот шаг, Азербайджан продемонстрировал первенство в регионе. Следует отметить, что предпринимаемыми шагами Республика накапливает опыт для формирования стратегии действий по борьбе с пандемическими заболеваниями в будущем. Первичные основы и некоторые важные детали этой стратегии уже определены».

Политолог считает, что комплексные шаги, которые проводит глава государства и соответствующие органы, внесут свой вклад в разработку в ближайшей перспективе концепции превентивной политики против серьезных эпидемий.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)