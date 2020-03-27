Хафиз Гаджиев: Не следует политизировать арест Тофига Ягублу

БАКУ /Trend/ - Не следует политизировать арест члена партии "Мусават" Тофига Ягублу.

Об этом в пятницу сказал Trend председатель партии "Современный Мусават" Хафиз Гаджиев.

"Перед законом равны все. Возбуждено уголовное дело, и деяния Ягублу расследуются в установленном законодательством порядке", - сказал он.

Он отметил, что есть факт совершения противоправных действий, правоохранительные органы ведут расследование, и неправильно раздувать этот вопрос, придавать ему политическую окраску.

"Гражданин, совершивший преступление, должен понести за это ответственность. Это относится и ко мне, и к Тофигу Ягублу, и к другим гражданам. Последнее слово будет за следствием, и нужно ждать его окончания", - сказал Гаджиев.

Напомним, что 22 марта около 15:00 в Низаминском районе Баку произошло ДТП с участием автомобилей марки "Toyota Corolla", управляемого Тофигом Рашид оглу Ягублу, и "VAZ-2107", управляемым Джабраиловым Эльханом Саттар оглу.

Несмотря на то, что ДТП произошло по вине Ягублу, он начал спорить и бить кулаками и отверткой Эльхана Джабраилова и его супругу, которая тоже находилась в машине, нанеся им телесные повреждения различной степени тяжести. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

По факту в Низаминском РУП было возбуждено уголовное дело по ст. 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества) УК Азербайджана. Ягублу был задержан в качестве подозреваемого лица. Водитель "VAZ-2107" Джабраилов и его супруга были опрошены в качестве пострадавших лиц.

Следственные мероприятия по факту продолжаются.

(Текст: Турал Гараджаев)