Глава МИД: Китай готов оказать помощь Азербайджану в борьбе с коронавирусом
БАКУ/Trend/ - Государственный советник Китайской Народной Республики (КНР), министр иностранных дел Китая Ван И направил министру иностранных дел Азербайджана Эльмару Мамедъярову телеграмму.
Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, в телеграмме Ван И отметил, что с тех пор, как появилась коронавирусная инфекция, Азербайджан оказал поддержку Китаю в борьбе с эпидемией, и выразил благодарность со стороны КНР в связи с этим.
"Китай в свою очередь готов оказать помощь Азербайджану в борьбе с коронавирусом", - отметил он.
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