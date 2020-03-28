Глава МИД: Китай готов оказать помощь Азербайджану в борьбе с коронавирусом

БАКУ/Trend/ - Государственный советник Китайской Народной Республики (КНР), министр иностранных дел Китая Ван И направил министру иностранных дел Азербайджана Эльмару Мамедъярову телеграмму.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, в телеграмме Ван И отметил, что с тех пор, как появилась коронавирусная инфекция, Азербайджан оказал поддержку Китаю в борьбе с эпидемией, и выразил благодарность со стороны КНР в связи с этим.

"Китай в свою очередь готов оказать помощь Азербайджану в борьбе с коронавирусом", - отметил он.