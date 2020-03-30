В Азербайджане призыв на воинскую службу продлен до 31 мая (Версия2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане призыв на воинскую службу продлен до 31 мая.

Это отражено в поправке к закону «О призыве граждан Азербайджана на срочную действительную воинскую службу с 1 по 30 апреля 2020 года», сообщает в понедельник Trend.

Поправка была обсуждена на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса и принята после голосования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)