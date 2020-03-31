Незаконные "выборы" в условиях пандемии говорят о равнодушии руководства Армении к безопасности в регионе - депутат

БАКУ /Trend/ - Незаконные "выборы", которые Армянское государство проводит 31 марта на оккупированных землях Азербайджана, в очередной раз показывает захватническую сущность политики этой страны, сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльшад Мирбашироглу.

По его словам, сейчас в связи с угрозой коронавируса во всем мире отложены массовые мероприятия. Максимально ужесточая меры безопасности, государства стараются снизить негативное влияние этого заболевания. Между тем, вопреки очевидности такого поведения руководство Армении проведением незаконных "выборов" демонстрирует полное равнодушие к безопасности во всем регионе.

Депутат считает, что эти "выборы", прежде всего, попытка, служащая утверждению факта агрессии: "До этого в Нагорном Карабахе были многочисленные шоу нелегитимных выборов, но ни одно государство в мире не признало и не признает этот марионеточный режим, потому что растущий имидж Азербайджана обусловил дальнейшее укрепление его международных позиций. Территориальная целостность страны защищается еще сильнее, а захватническая политика Армении продолжает изобличаться в мировом масштабе. С другой стороны, "предвыборные" процессы еще раз показали миру, что режим, созданный на оккупированных территориях, незаконный, и функционирует под непосредственным контролем Армянского государства".

Мирбашир оглу добавил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян демонстративно хочет привести в руководство режима своего человека. Это доказательство тому, что о независимости вымышленной структуры не может быть и речи, армянское население Нагорно-карабахского региона Азербайджана может рассматриваться в переговорном процессе только как заинтересованная сторона.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)